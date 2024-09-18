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"Последний ход". В США сделали заявление о событиях спецоперации
"Последний ход". В США сделали заявление о событиях спецоперации - 18.09.2024, ПРАЙМ
"Последний ход". В США сделали заявление о событиях спецоперации
Переломный момент в украинском конфликте наступил до нападения ВСУ на Курскую область. Такое мнение выразил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T23:15+0300
2024-09-18T23:15+0300
2024-09-18T23:15+0300
спецоперация на украине
россия
вс рф
скотт риттер
всу
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Переломный момент в украинском конфликте наступил до нападения ВСУ на Курскую область. Такое мнение выразил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Переломный момент произошел задолго до атаки на Курскую область. Это лишь последний ход", — считает он.По мнению Риттера, действия Украины являются отчаянным шагом страны, которая уже проиграла конфликт в стратегическом плане. Эксперт отметил, что Киев задействовал свои резервы в нападении на Курскую область и теперь ВСУ несут большие потери."Украинский стратегический резерв <…> теперь ликвидирован", — заключил Риттер.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что способностей Вооруженных сил РФ, а также всей необходимой финансовой поддержки достаточно, чтобы Москва продолжала СВО до полного достижения поставленных целей.
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россия, вс рф, скотт риттер, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВС РФ, Скотт Риттер, ВСУ
"Последний ход". В США сделали заявление о событиях спецоперации
Экс-разведчик Риттер: переломный момент в украинском конфликте уже наступил
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ.
Переломный момент в украинском конфликте наступил до нападения ВСУ на Курскую область. Такое мнение выразил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью
YouTube-каналу Dialogue Works.
"Переломный момент произошел задолго до атаки на Курскую область. Это лишь последний ход", — считает он.
По мнению Риттера, действия Украины являются отчаянным шагом страны, которая уже проиграла конфликт в стратегическом плане.
Эксперт отметил, что Киев задействовал свои резервы в нападении на Курскую область и теперь ВСУ несут большие потери.
"Украинский стратегический резерв <…> теперь ликвидирован", — заключил Риттер.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что способностей Вооруженных сил РФ, а также всей необходимой финансовой поддержки достаточно, чтобы Москва продолжала СВО до полного достижения поставленных целей.
Столтенберг считает, что удары ВСУ вглубь России не станут "красной чертой"