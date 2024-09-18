https://1prime.ru/20240918/spetsoperatsiya-851661462.html

"Последний ход". В США сделали заявление о событиях спецоперации

"Последний ход". В США сделали заявление о событиях спецоперации - 18.09.2024, ПРАЙМ

"Последний ход". В США сделали заявление о событиях спецоперации

Переломный момент в украинском конфликте наступил до нападения ВСУ на Курскую область. Такое мнение выразил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T23:15+0300

2024-09-18T23:15+0300

2024-09-18T23:15+0300

спецоперация на украине

россия

вс рф

скотт риттер

всу

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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Переломный момент в украинском конфликте наступил до нападения ВСУ на Курскую область. Такое мнение выразил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Переломный момент произошел задолго до атаки на Курскую область. Это лишь последний ход", — считает он.По мнению Риттера, действия Украины являются отчаянным шагом страны, которая уже проиграла конфликт в стратегическом плане. Эксперт отметил, что Киев задействовал свои резервы в нападении на Курскую область и теперь ВСУ несут большие потери."Украинский стратегический резерв <…> теперь ликвидирован", — заключил Риттер.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что способностей Вооруженных сил РФ, а также всей необходимой финансовой поддержки достаточно, чтобы Москва продолжала СВО до полного достижения поставленных целей.

https://1prime.ru/20240917/stoltenberg-851632569.html

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россия, вс рф, скотт риттер, всу