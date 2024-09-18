https://1prime.ru/20240918/spg-851640336.html
Турецкая Botas заключила контракт с TotalEnergies на поставки СПГ
Турецкая Botas заключила контракт с TotalEnergies на поставки СПГ - 18.09.2024, ПРАЙМ
Турецкая Botas заключила контракт с TotalEnergies на поставки СПГ
Турецкая государственная нефтегазовая компания Botas подписала долгосрочное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с французской TotalEnergies, | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T10:07+0300
2024-09-18T10:07+0300
2024-09-18T10:07+0300
энергетика
botas
total research
турция
франция
спг
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/94/841399411_278:0:3681:1914_1920x0_80_0_0_d289c00d0532b5f76eda6c8d7907a1b5.jpg
СТАМБУЛ, 18 сен - ПРАЙМ. Турецкая государственная нефтегазовая компания Botas подписала долгосрочное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с французской TotalEnergies, в рамках 10-летнего контракта в Турцию поступит около 1,6 миллиардов кубометров газа в год. "В рамках этого соглашения, рассчитанного на 10 лет и вступающего в силу с 2027 года, наша страна получит 16 грузов с СПГ, в год - около 1,6 миллиардов кубометров газа", - написал в соцсети X министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Соглашение подписано в рамках выставки Gastech в США. Министр отметил, что контракты на поставки СПГ обеспечивают энергетическую безопасность Турции, диверсифицируют источники энергии и позволяют быть гибкими в поставках энергоресурсов. Аналогичные соглашения турецкая компания заключила ранее с американской ExxonMobil и с Shell. Турецкие власти объявили в начале мая, что планируют увеличить более чем вдвое вместимость газовых хранилищ в Силиври и Туз-Гёлю - в общей сложности до 12 миллиардов кубометров. Кроме того, одобренный парламентом Турции 2 мая законопроект позволит Анкаре экспортировать сжиженный природный газ в европейские страны, в том числе за счет избытков производства в РФ и Азербайджане, заявил ранее глава Ассоциации дистрибьюторов газа Турции (GAZBİR) Яшар Арслан.
https://1prime.ru/20240918/torgovlya-851639041.html
турция
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/94/841399411_769:0:3321:1914_1920x0_80_0_0_b94d257baba45c3f1cb8f48cffebcaa1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
botas, total research, турция, франция, спг
Энергетика, Botas, Total Research, ТУРЦИЯ, ФРАНЦИЯ, СПГ
Турецкая Botas заключила контракт с TotalEnergies на поставки СПГ
Байрактар: турецкая Botas заключила 10-летний контракт с TotalEnergies на получение СПГ
СТАМБУЛ, 18 сен - ПРАЙМ. Турецкая государственная нефтегазовая компания Botas подписала долгосрочное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с французской TotalEnergies, в рамках 10-летнего контракта в Турцию поступит около 1,6 миллиардов кубометров газа в год.
"В рамках этого соглашения, рассчитанного на 10 лет и вступающего в силу с 2027 года, наша страна получит 16 грузов с СПГ, в год - около 1,6 миллиардов кубометров газа", - написал в соцсети X министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Соглашение подписано в рамках выставки Gastech в США.
Министр отметил, что контракты на поставки СПГ обеспечивают энергетическую безопасность Турции, диверсифицируют источники энергии и позволяют быть гибкими в поставках энергоресурсов.
Аналогичные соглашения турецкая компания заключила ранее с американской ExxonMobil и с Shell.
Эксперт раскрыл, как санкции отразились на торговле между Турцией и РФ
Турецкие власти объявили в начале мая, что планируют увеличить более чем вдвое вместимость газовых хранилищ в Силиври и Туз-Гёлю - в общей сложности до 12 миллиардов кубометров. Кроме того, одобренный парламентом Турции 2 мая законопроект позволит Анкаре экспортировать сжиженный природный газ в европейские страны, в том числе за счет избытков производства в РФ и Азербайджане, заявил ранее глава Ассоциации дистрибьюторов газа Турции (GAZBİR) Яшар Арслан.