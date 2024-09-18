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Турецкая Botas заключила контракт с TotalEnergies на поставки СПГ

Турецкая Botas заключила контракт с TotalEnergies на поставки СПГ - 18.09.2024, ПРАЙМ

Турецкая Botas заключила контракт с TotalEnergies на поставки СПГ

Турецкая государственная нефтегазовая компания Botas подписала долгосрочное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с французской TotalEnergies, | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T10:07+0300

2024-09-18T10:07+0300

2024-09-18T10:07+0300

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СТАМБУЛ, 18 сен - ПРАЙМ. Турецкая государственная нефтегазовая компания Botas подписала долгосрочное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с французской TotalEnergies, в рамках 10-летнего контракта в Турцию поступит около 1,6 миллиардов кубометров газа в год. "В рамках этого соглашения, рассчитанного на 10 лет и вступающего в силу с 2027 года, наша страна получит 16 грузов с СПГ, в год - около 1,6 миллиардов кубометров газа", - написал в соцсети X министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Соглашение подписано в рамках выставки Gastech в США. Министр отметил, что контракты на поставки СПГ обеспечивают энергетическую безопасность Турции, диверсифицируют источники энергии и позволяют быть гибкими в поставках энергоресурсов. Аналогичные соглашения турецкая компания заключила ранее с американской ExxonMobil и с Shell. Турецкие власти объявили в начале мая, что планируют увеличить более чем вдвое вместимость газовых хранилищ в Силиври и Туз-Гёлю - в общей сложности до 12 миллиардов кубометров. Кроме того, одобренный парламентом Турции 2 мая законопроект позволит Анкаре экспортировать сжиженный природный газ в европейские страны, в том числе за счет избытков производства в РФ и Азербайджане, заявил ранее глава Ассоциации дистрибьюторов газа Турции (GAZBİR) Яшар Арслан.

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