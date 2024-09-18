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Глава НСИС рассказал, что заменит агентов на российском страховом рынке

Глава НСИС рассказал, что заменит агентов на российском страховом рынке - 18.09.2024, ПРАЙМ

Глава НСИС рассказал, что заменит агентов на российском страховом рынке

Прямые онлайн-продажи страховок в будущем заменят агентов на страховом рынке РФ, заявил генеральный директор Национальной страховой информационной системы... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T22:56+0300

2024-09-18T22:56+0300

2024-09-18T22:56+0300

экономика

россия

агенты

онлайн-торговля

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Прямые онлайн-продажи страховок в будущем заменят агентов на страховом рынке РФ, заявил генеральный директор Национальной страховой информационной системы (НСИС, 100%-ная дочерняя компания Банка России) Николай Галушин в ходе форума "Будущее страхового рынка". "Если мы говорим о будущем страхового рынка, давайте все-таки говорить о будущем, а не о 2025 или 2026 годе. Я предлагаю посмотреть туда, когда покупать в это время страхование будут наши дети… Следующему поколению будет удобно покупать не у агента, который может быть хуже его или недостаточно компетентен, чтобы ответить на вопрос. А ему будет интереснее залезть куда-то, где можно "потыкать" пальцем и выбрать для себя то решение, которое он хочет купить…", - отметил глава НСИС. "Я верю в способ прямой коммуникации с клиентом. Я верю, что приходят на рынок новые потребители, которые будут сами искать под себя продукты", - добавил он. С точки зрения продаж, по его мнению, все таргетирование должно быть построено по двум группам - продукт и канал продаж. Он отметил, что банковский канал слишком дорогой, а агентский - непрозрачен для страховой компании, потому что агенты работают не на одну компанию, а на пять компаний одновременно. "И любые цифровые решения для агентов страшны, потому что агент не хочет сдавать каналу информацию с контактными данными о клиенте, потому что в любой момент времени, как он считает, он потеряет эти данные и клиентскую базу… Зачем нужны агентские продажи, если я сам могу зайти куда-то на сайт страховщика на сайт агрегатора, наверное, еще лучше, я увижу сразу предложение 25 страховщиков или 150 страховщиков", - сказал Галушин, пояснив, что поэтому он верит в прямые цифровые продажи. С точки зрения покупки страховых продуктов у агрегаторов, он отметил, что сейчас невозможно купить ни один продукт по каско, потому что сравнение происходит только по цене. "Вы не можете сравнить все, что стоит за ценой, потому что у кого-то есть агрегатная страховая сумма, у кого-то есть неагрегатная страховая сумма. Где-то есть отдельный способ ремонта, например, без справки - только одна деталь ремонтируется, где-то две детали ремонтируются, поэтому, как правило, все страхование построено на том, что вы покупаете самый дешевый продукт и на входе в страхование вы не думаете об урегулировании убытка", - отметил глава НСИС. При этом он подчеркнул, что страхование каско автомобилей остается недооцененным сегментом, поскольку страховкой покрывается лишь порядка 10% автопарка, около 4 миллионов авто из более 40 миллионов по ОСАГО.

https://1prime.ru/20240909/mekhanizm-851455501.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, агенты, онлайн-торговля