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При стрельбе у офиса Wildberries погиб один человек

При стрельбе у офиса Wildberries погиб один человек - 18.09.2024, ПРАЙМ

При стрельбе у офиса Wildberries погиб один человек

Охранник офиса компании Wildberries в Москве погиб при стрельбе. Об этом сообщил РИА Новости источник в фирме. Гибель одного человека агентству подтвердили и в... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T15:57+0300

2024-09-18T15:57+0300

2024-09-18T16:03+0300

происшествия

wildberries

стрельба

охрана

погибшие

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Охранник офиса компании Wildberries в Москве погиб при стрельбе. Об этом сообщил РИА Новости источник в фирме. Гибель одного человека агентству подтвердили и в правоохранительных органах. По словам источника, погибшим является сотрудник охраны офиса компании в БЦ "Романов двор". В правоохранительных органах агентству также подтвердили информацию о гибели одного человека.Позднее Татьяна Бакальчук подтвердила гибель охранника, выразила соболезнования его родным и пообещала оказать его семье всю необходимую помощь."К моему глубокому сожалению в результате вооруженной атаки на Wildberries погиб сотрудник охраны нашего офиса. От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего. Мы обязательно окажем семье всю необходимую помощь", — написала она в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20240918/wildberries-851648603.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries, стрельба, охрана, погибшие