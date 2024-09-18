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При стрельбе у офиса Wildberries погиб один человек
При стрельбе у офиса Wildberries погиб один человек - 18.09.2024, ПРАЙМ
При стрельбе у офиса Wildberries погиб один человек
Охранник офиса компании Wildberries в Москве погиб при стрельбе. Об этом сообщил РИА Новости источник в фирме. Гибель одного человека агентству подтвердили и в... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T15:57+0300
2024-09-18T15:57+0300
2024-09-18T16:03+0300
происшествия
wildberries
стрельба
охрана
погибшие
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Охранник офиса компании Wildberries в Москве погиб при стрельбе. Об этом сообщил РИА Новости источник в фирме. Гибель одного человека агентству подтвердили и в правоохранительных органах. По словам источника, погибшим является сотрудник охраны офиса компании в БЦ "Романов двор". В правоохранительных органах агентству также подтвердили информацию о гибели одного человека.Позднее Татьяна Бакальчук подтвердила гибель охранника, выразила соболезнования его родным и пообещала оказать его семье всю необходимую помощь."К моему глубокому сожалению в результате вооруженной атаки на Wildberries погиб сотрудник охраны нашего офиса. От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего. Мы обязательно окажем семье всю необходимую помощь", — написала она в своем Telegram-канале.
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wildberries, стрельба, охрана, погибшие
Происшествия, Wildberries, стрельба, охрана, погибшие
При стрельбе у офиса Wildberries погиб один человек
РИА Новости: охранник офиса Wildberries в Москве погиб при стрельбе
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Охранник офиса компании Wildberries в Москве погиб при стрельбе. Об этом сообщил РИА Новости источник в фирме. Гибель одного человека агентству подтвердили и в правоохранительных органах.
По словам источника, погибшим является сотрудник охраны офиса компании в БЦ "Романов двор".
В правоохранительных органах агентству также подтвердили информацию о гибели одного человека.
Позднее Татьяна Бакальчук подтвердила гибель охранника, выразила соболезнования его родным и пообещала оказать его семье всю необходимую помощь.
"К моему глубокому сожалению в результате вооруженной атаки на Wildberries погиб сотрудник охраны нашего офиса. От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего. Мы обязательно окажем семье всю необходимую помощь", — написала она в своем Telegram-канале.
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