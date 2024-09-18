https://1prime.ru/20240918/svo-851648725.html

"Рухнет внезапно". В Британии забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

"Рухнет внезапно". В Британии забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - 18.09.2024, ПРАЙМ

"Рухнет внезапно". В Британии забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

Вооруженным силам Украины вряд ли удастся удержать оборону в Торецке и Часовом Яре. Таким мнением поделился Британский эксперт Александр Меркурис на своем... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T15:28+0300

2024-09-18T15:28+0300

2024-09-18T15:28+0300

спецоперация на украине

сво

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины вряд ли удастся удержать оборону в Торецке и Часовом Яре. Таким мнением поделился Британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Украинское сопротивление в Часовом Яре и Торецке внезапно рухнет, как это произошло в Артемовске в прошлом году и в Авдеевке в феврале этого года, и станет ясно, что украинцы больше не в состоянии продолжать оборону в этих местах", — заметил эксперт.Он также отметил, что эти территории так или иначе перейдут под контроль российских войск. Эксперт заключил, что ситуация на поле боя развивается все более быстрыми темпами и возможно приведет к украинскому военному коллапсу в ближайшие пару месяцев.Ранее Минобороны России сообщило, что в районах населенных пунктов Калинина, Часов Яр, Миньковка, Григоровка, Северск, Дылеевка, Предтечино и Елизаветовка в Донецкой народной республике российские войска заняли более выгодные позиции.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также ранее признал, что украинские войска уступают российской армии как в вооружении, так и в личном составе.

https://1prime.ru/20240918/vsu-851647468.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сво, запад