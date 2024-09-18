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"Рухнет внезапно". В Британии забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"Рухнет внезапно". В Британии забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - 18.09.2024, ПРАЙМ
"Рухнет внезапно". В Британии забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Вооруженным силам Украины вряд ли удастся удержать оборону в Торецке и Часовом Яре. Таким мнением поделился Британский эксперт Александр Меркурис на своем... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T15:28+0300
2024-09-18T15:28+0300
2024-09-18T15:28+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины вряд ли удастся удержать оборону в Торецке и Часовом Яре. Таким мнением поделился Британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Украинское сопротивление в Часовом Яре и Торецке внезапно рухнет, как это произошло в Артемовске в прошлом году и в Авдеевке в феврале этого года, и станет ясно, что украинцы больше не в состоянии продолжать оборону в этих местах", — заметил эксперт.Он также отметил, что эти территории так или иначе перейдут под контроль российских войск. Эксперт заключил, что ситуация на поле боя развивается все более быстрыми темпами и возможно приведет к украинскому военному коллапсу в ближайшие пару месяцев.Ранее Минобороны России сообщило, что в районах населенных пунктов Калинина, Часов Яр, Миньковка, Григоровка, Северск, Дылеевка, Предтечино и Елизаветовка в Донецкой народной республике российские войска заняли более выгодные позиции.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также ранее признал, что украинские войска уступают российской армии как в вооружении, так и в личном составе.
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сво, запад
Спецоперация на Украине, СВО, ЗАПАД
"Рухнет внезапно". В Британии забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Меркурис: украинская оборона может внезапно обвалиться в Часовом Яре и Торецке
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ.
Вооруженным силам Украины вряд ли удастся удержать оборону в Торецке и Часовом Яре. Таким мнением поделился
Британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Украинское сопротивление в Часовом Яре и Торецке внезапно рухнет, как это произошло в Артемовске в прошлом году и в Авдеевке в феврале этого года, и станет ясно, что украинцы больше не в состоянии продолжать оборону в этих местах", — заметил эксперт.
Он также отметил, что эти территории так или иначе перейдут под контроль российских войск. Эксперт заключил, что ситуация на поле боя развивается все более быстрыми темпами и возможно приведет к украинскому военному коллапсу в ближайшие пару месяцев.
Ранее Минобороны России сообщило, что в районах населенных пунктов Калинина, Часов Яр, Миньковка, Григоровка, Северск, Дылеевка, Предтечино и Елизаветовка в Донецкой народной республике российские войска заняли более выгодные позиции.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также ранее признал, что украинские войска уступают российской армии как в вооружении, так и в личном составе.
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