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На Западе признали превосходство российского танка
На Западе признали превосходство российского танка - 18.09.2024, ПРАЙМ
На Западе признали превосходство российского танка
Танки Т-90 российской сборки стали самыми проверенными на поле боя танками мира, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T11:52+0300
2024-09-18T11:52+0300
2024-09-18T11:52+0300
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МОСКВА - 18 сен, ПРАЙМ. Танки Т-90 российской сборки стали самыми проверенными на поле боя танками мира, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X."Российские Т-90 теперь стали самыми закаленными в боях танками в мире", — признал Боуз.Журналист также добавил, что за период специальной военной операции и постоянного использования танка на поле боя танк многократно модернизировался. Кроме того, экипажи Т-90 получили огромный опыт, который бесценен на фронте.
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Спецоперация на Украине, Танки, РОССИЯ, ВС РФ
На Западе признали превосходство российского танка
Журналист Боуз: российские Т-90 стали самыми закаленными в боях танками в мире
МОСКВА - 18 сен, ПРАЙМ.
Танки Т-90 российской сборки стали самыми проверенными на поле боя танками мира, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X
.
"Российские Т-90 теперь стали самыми закаленными в боях танками в мире", — признал Боуз.
Журналист также добавил, что за период специальной военной операции и постоянного использования танка на поле боя танк многократно модернизировался. Кроме того, экипажи Т-90 получили огромный опыт, который бесценен на фронте.
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