https://1prime.ru/20240918/tank-851643033.html

На Западе признали превосходство российского танка

На Западе признали превосходство российского танка - 18.09.2024, ПРАЙМ

На Западе признали превосходство российского танка

Танки Т-90 российской сборки стали самыми проверенными на поле боя танками мира, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X. | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T11:52+0300

2024-09-18T11:52+0300

2024-09-18T11:52+0300

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МОСКВА - 18 сен, ПРАЙМ. Танки Т-90 российской сборки стали самыми проверенными на поле боя танками мира, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X."Российские Т-90 теперь стали самыми закаленными в боях танками в мире", — признал Боуз.Журналист также добавил, что за период специальной военной операции и постоянного использования танка на поле боя танк многократно модернизировался. Кроме того, экипажи Т-90 получили огромный опыт, который бесценен на фронте.

https://1prime.ru/20240918/maroderstvo-851636846.html

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танки, россия, вс рф