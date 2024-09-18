Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе признали превосходство российского танка - 18.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240918/tank-851643033.html
На Западе признали превосходство российского танка
На Западе признали превосходство российского танка - 18.09.2024, ПРАЙМ
На Западе признали превосходство российского танка
Танки Т-90 российской сборки стали самыми проверенными на поле боя танками мира, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T11:52+0300
2024-09-18T11:52+0300
спецоперация на украине
танки
россия
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82660/81/826608148_0:137:3157:1912_1920x0_80_0_0_28afd418214289a4c434342158161538.jpg
МОСКВА - 18 сен, ПРАЙМ. Танки Т-90 российской сборки стали самыми проверенными на поле боя танками мира, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X."Российские Т-90 теперь стали самыми закаленными в боях танками в мире", — признал Боуз.Журналист также добавил, что за период специальной военной операции и постоянного использования танка на поле боя танк многократно модернизировался. Кроме того, экипажи Т-90 получили огромный опыт, который бесценен на фронте.
https://1prime.ru/20240918/maroderstvo-851636846.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82660/81/826608148_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_34ff31819499b132dd093214d7afee80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
танки, россия, вс рф
Спецоперация на Украине, Танки, РОССИЯ, ВС РФ
11:52 18.09.2024
 
На Западе признали превосходство российского танка

Журналист Боуз: российские Т-90 стали самыми закаленными в боях танками в мире

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк#Танки Т-90А
#Танки Т-90А - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА - 18 сен, ПРАЙМ. Танки Т-90 российской сборки стали самыми проверенными на поле боя танками мира, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X.
"Российские Т-90 теперь стали самыми закаленными в боях танками в мире", — признал Боуз.
Журналист также добавил, что за период специальной военной операции и постоянного использования танка на поле боя танк многократно модернизировался. Кроме того, экипажи Т-90 получили огромный опыт, который бесценен на фронте.
Последствия украинского обстрела Курска - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
Жительница Курской области рассказала о мародерстве ВСУ
06:58
 
Спецоперация на УкраинеТанкиРОССИЯВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала