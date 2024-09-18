Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не могут отказаться". Россия нашла новый рычаг давления - 18.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240918/titan-851639320.html
"Не могут отказаться". Россия нашла новый рычаг давления
"Не могут отказаться". Россия нашла новый рычаг давления - 18.09.2024, ПРАЙМ
"Не могут отказаться". Россия нашла новый рычаг давления
Европейский союз и США не могут полностью отказаться от российского титана, несмотря на политические разногласия с Москвой, говорится в материале агентства РИА... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T09:16+0300
2024-09-18T09:21+0300
экономика
титан
металлы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/12/851638628_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_bc3d6643623f0ddfdc141d8bcd5784c8.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Европейский союз и США не могут полностью отказаться от российского титана, несмотря на политические разногласия с Москвой, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно агентству, российский производитель "ВСМПО-Ависма" обеспечивает около четверти мирового рынка. Титан в свою очередь необходим в ряде отраслей, в особенности авиацию, из-за его легкости, прочности и стойкости к коррозии.Однако, крупнейшие клиенты в лице европейской корпорация Airbus и американской Boeing разорвали сотрудничество с концерном на фоне начала украинского кризиса, а Вашингтон и вовсе принял решение наложить на производителя санкции."Тем не менее прямой запрет на титан не ввели, и агрессивная политика не помешала недружественным странам в первом полугодии заплатить Москве 264,9 миллиона долларов — 11,4 процента общего импорта", - сказано в публикации.Западные производители авиационной промышленности сталкиваются с сложностями в замене российского титана на другие поставки. Америка имеет собственное производство для удовлетворения внутреннего спроса, но у Европы почти нет такой возможности, заметили в издании.Недостаток сертификации и проблемы с качеством не позволяют использовать титан из других стран, таких как Китай. Неконтролируемая поставка титана из Китая уже вызвала проблемы с коррозией металла у компании Spirit AeroSystems, поставщика Boeing и Airbus.Опрошенные изданием эксперты заметили, что Москва не намерена накладывать полный запрет на эскпорт титана, так как помимо дохода в бюджет, производство обеспечивает загрузку предприятий. Тем не менее, Россия может испытать ряд трудностей с поиском новых покупателей, заключили в издании.В сентябре Владимир Путин предложил правительству подумать о введении ограничений на поставки за рубеж некоторых видов ресурсов, в том числе урана, титана, никеля. Однако в любом случае Россия не будет ничего делать себе в ущерб, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
https://1prime.ru/20240917/rossiya-851617040.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/12/851638628_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_7793c97dd6762bdc6c6be7859049fc79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
титан, металлы
Экономика, титан, металлы
09:16 18.09.2024 (обновлено: 09:21 18.09.2024)
 
"Не могут отказаться". Россия нашла новый рычаг давления

РИА Новости: недружественные страны заплатили за российский титан $264,9 млн

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМеталлообработка на заводе "Титан" в Тамбове
Металлообработка на заводе Титан в Тамбове - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Европейский союз и США не могут полностью отказаться от российского титана, несмотря на политические разногласия с Москвой, говорится в материале агентства РИА Новости.
Согласно агентству, российский производитель "ВСМПО-Ависма" обеспечивает около четверти мирового рынка. Титан в свою очередь необходим в ряде отраслей, в особенности авиацию, из-за его легкости, прочности и стойкости к коррозии.
Однако, крупнейшие клиенты в лице европейской корпорация Airbus и американской Boeing разорвали сотрудничество с концерном на фоне начала украинского кризиса, а Вашингтон и вовсе принял решение наложить на производителя санкции.
"Тем не менее прямой запрет на титан не ввели, и агрессивная политика не помешала недружественным странам в первом полугодии заплатить Москве 264,9 миллиона долларов — 11,4 процента общего импорта", - сказано в публикации.
Западные производители авиационной промышленности сталкиваются с сложностями в замене российского титана на другие поставки. Америка имеет собственное производство для удовлетворения внутреннего спроса, но у Европы почти нет такой возможности, заметили в издании.
Недостаток сертификации и проблемы с качеством не позволяют использовать титан из других стран, таких как Китай. Неконтролируемая поставка титана из Китая уже вызвала проблемы с коррозией металла у компании Spirit AeroSystems, поставщика Boeing и Airbus.
Опрошенные изданием эксперты заметили, что Москва не намерена накладывать полный запрет на эскпорт титана, так как помимо дохода в бюджет, производство обеспечивает загрузку предприятий. Тем не менее, Россия может испытать ряд трудностей с поиском новых покупателей, заключили в издании.
В сентябре Владимир Путин предложил правительству подумать о введении ограничений на поставки за рубеж некоторых видов ресурсов, в том числе урана, титана, никеля. Однако в любом случае Россия не будет ничего делать себе в ущерб, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Красная площадь - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
Ответный удар: Москва нашла способ причинить Западу экономический ущерб
Вчера, 10:57
 
Экономикатитанметаллы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала