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"Не могут отказаться". Россия нашла новый рычаг давления

"Не могут отказаться". Россия нашла новый рычаг давления - 18.09.2024, ПРАЙМ

"Не могут отказаться". Россия нашла новый рычаг давления

Европейский союз и США не могут полностью отказаться от российского титана, несмотря на политические разногласия с Москвой, говорится в материале агентства РИА... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T09:16+0300

2024-09-18T09:16+0300

2024-09-18T09:21+0300

экономика

титан

металлы

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Европейский союз и США не могут полностью отказаться от российского титана, несмотря на политические разногласия с Москвой, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно агентству, российский производитель "ВСМПО-Ависма" обеспечивает около четверти мирового рынка. Титан в свою очередь необходим в ряде отраслей, в особенности авиацию, из-за его легкости, прочности и стойкости к коррозии.Однако, крупнейшие клиенты в лице европейской корпорация Airbus и американской Boeing разорвали сотрудничество с концерном на фоне начала украинского кризиса, а Вашингтон и вовсе принял решение наложить на производителя санкции."Тем не менее прямой запрет на титан не ввели, и агрессивная политика не помешала недружественным странам в первом полугодии заплатить Москве 264,9 миллиона долларов — 11,4 процента общего импорта", - сказано в публикации.Западные производители авиационной промышленности сталкиваются с сложностями в замене российского титана на другие поставки. Америка имеет собственное производство для удовлетворения внутреннего спроса, но у Европы почти нет такой возможности, заметили в издании.Недостаток сертификации и проблемы с качеством не позволяют использовать титан из других стран, таких как Китай. Неконтролируемая поставка титана из Китая уже вызвала проблемы с коррозией металла у компании Spirit AeroSystems, поставщика Boeing и Airbus.Опрошенные изданием эксперты заметили, что Москва не намерена накладывать полный запрет на эскпорт титана, так как помимо дохода в бюджет, производство обеспечивает загрузку предприятий. Тем не менее, Россия может испытать ряд трудностей с поиском новых покупателей, заключили в издании.В сентябре Владимир Путин предложил правительству подумать о введении ограничений на поставки за рубеж некоторых видов ресурсов, в том числе урана, титана, никеля. Однако в любом случае Россия не будет ничего делать себе в ущерб, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

титан, металлы