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Второй человек скончался после перестрелки в офисе Wildberries - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Второй человек скончался после перестрелки в офисе Wildberries
Второй человек скончался после перестрелки в офисе Wildberries - 18.09.2024, ПРАЙМ
Второй человек скончался после перестрелки в офисе Wildberries
После перестрелки в офисе Wildberries в Москве умер второй раненый сотрудник охраны, сообщил РИА Новости источник в компании. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T16:15+0300
2024-09-18T16:16+0300
происшествия
россия
wildberries
погибшие
стрельба
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. После перестрелки в офисе Wildberries в Москве умер второй раненый сотрудник охраны, сообщил РИА Новости источник в компании. Кроме того, гибель двух человек в результате конфликта со стрельбой у Wildberries агентству подтвердили в правоохранительных органах. Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала незаконную попытку Владислава Бакальчука проникнуть в офис компании, назвав ее "неудачной попыткой рейдерского захвата" и попросила правоохранителей контролировать ситуацию, а также публично раскрыть все результаты расследования.
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россия, wildberries, погибшие, стрельба
Происшествия, РОССИЯ, Wildberries, погибшие, стрельба
16:15 18.09.2024 (обновлено: 16:16 18.09.2024)
 
Второй человек скончался после перестрелки в офисе Wildberries

РИА Новости: второй раненый охранник умер после перестрелки в офисе Wildberries

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. После перестрелки в офисе Wildberries в Москве умер второй раненый сотрудник охраны, сообщил РИА Новости источник в компании.
Кроме того, гибель двух человек в результате конфликта со стрельбой у Wildberries агентству подтвердили в правоохранительных органах.
Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала незаконную попытку Владислава Бакальчука проникнуть в офис компании, назвав ее "неудачной попыткой рейдерского захвата" и попросила правоохранителей контролировать ситуацию, а также публично раскрыть все результаты расследования.
ПМЭФ-2024. Экологичный ретейл и e-commerce: торговля как оператор устойчивых изменений - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
Татьяна Бакальчук заявила о 3 раненых при попытке захвата офиса Wildberries
14:08
 
ПроисшествияРОССИЯWildberriesпогибшиестрельба
 
 
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