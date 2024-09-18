https://1prime.ru/20240918/wildberries-851650071.html

Второй человек скончался после перестрелки в офисе Wildberries

Второй человек скончался после перестрелки в офисе Wildberries - 18.09.2024, ПРАЙМ

Второй человек скончался после перестрелки в офисе Wildberries

После перестрелки в офисе Wildberries в Москве умер второй раненый сотрудник охраны, сообщил РИА Новости источник в компании. | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T16:15+0300

2024-09-18T16:15+0300

2024-09-18T16:16+0300

происшествия

россия

wildberries

погибшие

стрельба

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. После перестрелки в офисе Wildberries в Москве умер второй раненый сотрудник охраны, сообщил РИА Новости источник в компании. Кроме того, гибель двух человек в результате конфликта со стрельбой у Wildberries агентству подтвердили в правоохранительных органах. Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала незаконную попытку Владислава Бакальчука проникнуть в офис компании, назвав ее "неудачной попыткой рейдерского захвата" и попросила правоохранителей контролировать ситуацию, а также публично раскрыть все результаты расследования.

https://1prime.ru/20240918/zakhvat-851646558.html

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россия, wildberries, погибшие, стрельба