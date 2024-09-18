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Второй человек скончался после перестрелки в офисе Wildberries
Второй человек скончался после перестрелки в офисе Wildberries - 18.09.2024, ПРАЙМ
Второй человек скончался после перестрелки в офисе Wildberries
После перестрелки в офисе Wildberries в Москве умер второй раненый сотрудник охраны, сообщил РИА Новости источник в компании. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T16:15+0300
2024-09-18T16:15+0300
2024-09-18T16:16+0300
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погибшие
стрельба
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. После перестрелки в офисе Wildberries в Москве умер второй раненый сотрудник охраны, сообщил РИА Новости источник в компании. Кроме того, гибель двух человек в результате конфликта со стрельбой у Wildberries агентству подтвердили в правоохранительных органах. Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала незаконную попытку Владислава Бакальчука проникнуть в офис компании, назвав ее "неудачной попыткой рейдерского захвата" и попросила правоохранителей контролировать ситуацию, а также публично раскрыть все результаты расследования.
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россия, wildberries, погибшие, стрельба
Происшествия, РОССИЯ, Wildberries, погибшие, стрельба
Второй человек скончался после перестрелки в офисе Wildberries
РИА Новости: второй раненый охранник умер после перестрелки в офисе Wildberries
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. После перестрелки в офисе Wildberries в Москве умер второй раненый сотрудник охраны, сообщил РИА Новости источник в компании.
Кроме того, гибель двух человек в результате конфликта со стрельбой у Wildberries агентству подтвердили в правоохранительных органах.
Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала незаконную попытку Владислава Бакальчука проникнуть в офис компании, назвав ее "неудачной попыткой рейдерского захвата" и попросила правоохранителей контролировать ситуацию, а также публично раскрыть все результаты расследования.
Татьяна Бакальчук заявила о 3 раненых при попытке захвата офиса Wildberries