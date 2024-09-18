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Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших охранников - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших охранников
Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших охранников - 18.09.2024, ПРАЙМ
Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших охранников
Wildberries окажет поддержку родным и близким двух сотрудников охраны, которые погибли в ходе перестрелки в офисе компании в бизнес-центре "Романов двор". Об... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T20:17+0300
2024-09-18T20:50+0300
происшествия
россия
wildberries
татьяна бакальчук
стрельба
погибшие
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Wildberries окажет поддержку родным и близким двух сотрудников охраны, которые погибли в ходе перестрелки в офисе компании в бизнес-центре "Романов двор". Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. В сообщении сказано, что два человека, которые обеспечивали безопасность офиса в БЦ "Романов Двор", скончались. Пресс-служба принесла от лица компании соболезнования родным и близким погибших и отметила, что их семьям окажут всю необходимую поддержку. Отмечается также, что сотрудники правоохранительных органов и охраны офиса компании получили ранения.Ранее в Wildberries рассказали о том, что Владислав Бакальчук совершил попытку незаконно проникнуть в офис. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщали, что правоохранительные органы предприняли все необходимые меры для урегулирования ситуации.
https://1prime.ru/20240918/wildberries-851647720.html
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россия, wildberries, татьяна бакальчук, стрельба, погибшие
Происшествия, РОССИЯ, Wildberries, Татьяна Бакальчук, стрельба, погибшие
20:17 18.09.2024 (обновлено: 20:50 18.09.2024)
 
Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших охранников

Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших в перестрелке охранников

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве
Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Wildberries окажет поддержку родным и близким двух сотрудников охраны, которые погибли в ходе перестрелки в офисе компании в бизнес-центре "Романов двор". Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
В сообщении сказано, что два человека, которые обеспечивали безопасность офиса в БЦ "Романов Двор", скончались.
Пресс-служба принесла от лица компании соболезнования родным и близким погибших и отметила, что их семьям окажут всю необходимую поддержку.
Отмечается также, что сотрудники правоохранительных органов и охраны офиса компании получили ранения.
Ранее в Wildberries рассказали о том, что Владислав Бакальчук совершил попытку незаконно проникнуть в офис. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщали, что правоохранительные органы предприняли все необходимые меры для урегулирования ситуации.
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ПроисшествияРОССИЯWildberriesТатьяна Бакальчукстрельбапогибшие
 
 
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