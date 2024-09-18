https://1prime.ru/20240918/wildberries-851659679.html

Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших охранников

Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших охранников - 18.09.2024, ПРАЙМ

Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших охранников

Wildberries окажет поддержку родным и близким двух сотрудников охраны, которые погибли в ходе перестрелки в офисе компании в бизнес-центре "Романов двор". Об... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T20:17+0300

2024-09-18T20:17+0300

2024-09-18T20:50+0300

происшествия

россия

wildberries

татьяна бакальчук

стрельба

погибшие

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Wildberries окажет поддержку родным и близким двух сотрудников охраны, которые погибли в ходе перестрелки в офисе компании в бизнес-центре "Романов двор". Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. В сообщении сказано, что два человека, которые обеспечивали безопасность офиса в БЦ "Романов Двор", скончались. Пресс-служба принесла от лица компании соболезнования родным и близким погибших и отметила, что их семьям окажут всю необходимую поддержку. Отмечается также, что сотрудники правоохранительных органов и охраны офиса компании получили ранения.Ранее в Wildberries рассказали о том, что Владислав Бакальчук совершил попытку незаконно проникнуть в офис. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщали, что правоохранительные органы предприняли все необходимые меры для урегулирования ситуации.

https://1prime.ru/20240918/wildberries-851647720.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, wildberries, татьяна бакальчук, стрельба, погибшие