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Юань открыл торги 18 сентября ростом

Юань открыл торги 18 сентября ростом - 18.09.2024, ПРАЙМ

Юань открыл торги 18 сентября ростом

Курс рубля в начале торгов среды снижается против юаня: китайская валюта дорожает до 12,91 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T10:05+0300

2024-09-18T10:05+0300

2024-09-18T10:20+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

юань

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается против юаня: китайская валюта дорожает до 12,91 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.13 мск повышается на 3 копейки - до 12,91 рубля.

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юань, мосбиржа