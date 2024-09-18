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Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 13 рублей впервые с 18 апреля
Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 13 рублей впервые с 18 апреля - 18.09.2024, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 13 рублей впервые с 18 апреля
Рубль ускорил снижение против юаня: курс китайской валюты превысил 13 рублей впервые с апреля, следует из данных Московской биржи. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T17:03+0300
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Рубль ускорил снижение против юаня: курс китайской валюты превысил 13 рублей впервые с апреля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 16.57 мск повышается на 9 копеек, до 12,97 рубля.Минутами ранее юань максимально повышался до 13,005 рубля – максимума с 18 апреля.
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биржевые торги, юань, мосбиржа, курс юаня
Китайский юань, биржевые торги, юань, Мосбиржа, курс юаня
Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 13 рублей впервые с 18 апреля
Курс юаня на Мосбирже в среду поднялся выше 13 рублей впервые с 18 апреля
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Рубль ускорил снижение против юаня: курс китайской валюты превысил 13 рублей впервые с апреля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.57 мск повышается на 9 копеек, до 12,97 рубля.
Минутами ранее юань максимально повышался до 13,005 рубля – максимума с 18 апреля.
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