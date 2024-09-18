https://1prime.ru/20240918/yuan-851653747.html

Юань на Мосбирже тестирует на прочность ключевой уровень в 13 рублей

Юань на Мосбирже тестирует на прочность ключевой уровень в 13 рублей - 18.09.2024, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже тестирует на прочность ключевой уровень в 13 рублей

Курс рубля против юаня на Московской бирже в среду снижается: юань тестирует на прочность ключевой уровень 13 рублей на фоне роста ставок по китайской валюте на | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T17:59+0300

2024-09-18T17:59+0300

2024-09-18T17:59+0300

китайский юань

россия

биржевые торги

мосбиржа

курс юаня

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/68/826756813_0:96:3195:1893_1920x0_80_0_0_5fb3678a25979e8f5fdcc6325707ac94.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня на Московской бирже в среду снижается: юань тестирует на прочность ключевой уровень 13 рублей на фоне роста ставок по китайской валюте на российском рынке, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.34 мск растет на 9 копеек, до 12,97 рубля. Рост составляет 0,7%. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,882-13,005 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 115,3 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 91,58 рубля (+0,22%). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,061 против 7,083 на форексе (дисконт в 0,3%). РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля к юаню на Московской бирже после передышки во вторник продолжил падать, юань обновил максимум с апреля, поднявшись до 13,005 рубля. При этом юаневые ставки денежного рынка опять растут. Так, индикатор RUSFARCNY в пятницу поднялся с 12,5% почти до 44% годовых, а в среду уже составляет 87,55%. Впрочем, это может быть связано с выходными в Китае в начале этой недели 16 и 17 сентября, когда отмечается праздник середины осени Чжунцюцзе. "Рубль слабеет на фоне падения цен на нефть, возможных дисбалансов с поступлением юаневой ликвидности, а также из-за падения покупки валюты по бюджетному правилу", - комментируют аналитики УК "Первая". Стоимость нефти к 17.38 мск снижается на 0,3%, до 73,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилен около 100,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Юань на Мосбирже подошел к району важного долгосрочного сопротивления 13,05 рубля, выше которого последний раз был в октябре 2023 года, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". "При "медвежьем" для рубля сценарии и пробое указанной отметки можно ожидать движения курса к 13,2 рубля, 13,4 рубля, а впоследствии – и к 14,03 рубля - пику 2023 года. Уйти выше 14,03 рубля юань, скорее всего, сможет в случае еще более низких цен на нефть, усиления геополитической напряженности или угрозы усложнения платежей в китайской валюте. Для смены восходящего тренда юаню потребуется вернуться ниже 12,4 рубля", - добавляет она. Для этой недели пока остается в силе базовый сценарий консолидации курса в диапазоне 12,8–13 рублей, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Однако котировки могут попытаться преодолеть область сопротивления 13,029–13,046 рубля, образованную соответственно максимумами апреля 2024 года и декабря 2023 года", - добавляет он. На внебиржевом рынке доллар торгуется совсем близко к верхней границе проторгованного коридора 87-92 рубля, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Шансов на пробой курсом доллара уровня 92 рубля становится больше. Интересно, что в эти дни проходит очередной налоговый период в России, внутри которого, теоретически, должен проявиться спрос на рубли", - добавляет он.

https://1prime.ru/20240918/kurs-851653046.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, биржевые торги, мосбиржа, курс юаня