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Курс юаня на Мосбирже поднялся до 13 рублей - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Курс юаня на Мосбирже поднялся до 13 рублей
Курс юаня на Мосбирже поднялся до 13 рублей - 18.09.2024, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже поднялся до 13 рублей
Рубль по итогам торгов среды упал к юаню: китайская валюта подорожала до 13 рублей, следует из данных Московской биржи. | 18.09.2024, ПРАЙМ
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китайский юань
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды упал к юаню: китайская валюта подорожала до 13 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 12 копеек, до 13 рублей.
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биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, юань
19:15 18.09.2024
 
Курс юаня на Мосбирже поднялся до 13 рублей

Юань на Мосбирже завершил торги среды ростом до 13 рублей

© fotolia.com / Eagle% Китайский юань
% Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© fotolia.com / Eagle
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды упал к юаню: китайская валюта подорожала до 13 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 12 копеек, до 13 рублей.
Золото - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
Цена на золото растет перед публикацией результатов заседания ФРС США
18:45
 
Китайский юаньбиржевые торгиМосбиржаюань
 
 
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