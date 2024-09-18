https://1prime.ru/20240918/yuan-851657153.html

Курс юаня на Мосбирже поднялся до 13 рублей

Курс юаня на Мосбирже поднялся до 13 рублей - 18.09.2024, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже поднялся до 13 рублей

Рубль по итогам торгов среды упал к юаню: китайская валюта подорожала до 13 рублей, следует из данных Московской биржи. | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T19:15+0300

2024-09-18T19:15+0300

2024-09-18T19:15+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды упал к юаню: китайская валюта подорожала до 13 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 12 копеек, до 13 рублей.

https://1prime.ru/20240918/zoloto-851655781.html

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биржевые торги, мосбиржа, юань