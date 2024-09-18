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Курс юаня на Мосбирже поднялся до 13 рублей
Курс юаня на Мосбирже поднялся до 13 рублей - 18.09.2024, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже поднялся до 13 рублей
Рубль по итогам торгов среды упал к юаню: китайская валюта подорожала до 13 рублей, следует из данных Московской биржи. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T19:15+0300
2024-09-18T19:15+0300
2024-09-18T19:15+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды упал к юаню: китайская валюта подорожала до 13 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 12 копеек, до 13 рублей.
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биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, юань
Курс юаня на Мосбирже поднялся до 13 рублей
Юань на Мосбирже завершил торги среды ростом до 13 рублей