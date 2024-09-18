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Путин рассказал, что в России свой бизнес ведут шесть миллионов женщин
Путин рассказал, что в России свой бизнес ведут шесть миллионов женщин - 18.09.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, что в России свой бизнес ведут шесть миллионов женщин
Шесть миллионов женщин ведут свой бизнес в России, только з прошлый год число женщин-предпринимателей в стране выросло на треть, рассказал президент России... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T16:43+0300
2024-09-18T16:43+0300
2024-09-18T16:50+0300
владимир путин
россия
женщины
бизнес
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Шесть миллионов женщин ведут свой бизнес в России, только з прошлый год число женщин-предпринимателей в стране выросло на треть, рассказал президент России Владимир Путин.По словам президента, россиянкам удается сочетать профессиональные достижения и семью, и это "секрет, который мужчинам разгадать невозможно".Он также подчеркнул, что уважительное отношение к женщинам - традиция в стране. "Наша государственная политика строится на основе национальной стратегии действий в интересах женщин", - отметил глава государства. Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября. Работа участниц этого собрания важна для формирования нового многополярного и подлинно свободного, прогрессивного мирового пространства, отметил Путин.Женщины в России вырвались вперед по количеству новых открытых малых бизнесов, в 2023 году их было более 51% от общего числа регистраций, подсчитали в марте для РИА Новости аналитики сервиса "Контур.Фокус".
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владимир путин, россия, женщины, бизнес
Владимир Путин, РОССИЯ, женщины, Бизнес
Путин рассказал, что в России свой бизнес ведут шесть миллионов женщин
Путин: шесть миллионов женщин в России ведут свой бизнес
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Шесть миллионов женщин ведут свой бизнес в России, только з прошлый год число женщин-предпринимателей в стране выросло на треть, рассказал президент России Владимир Путин.
По словам президента, россиянкам удается сочетать профессиональные достижения и семью, и это "секрет, который мужчинам разгадать невозможно".
Он также подчеркнул, что уважительное отношение к женщинам - традиция в стране. "Наша государственная политика строится на основе национальной стратегии действий в интересах женщин", - отметил глава государства.
Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября. Работа участниц этого собрания важна для формирования нового многополярного и подлинно свободного, прогрессивного мирового пространства, отметил Путин.
Женщины в России вырвались вперед по количеству новых открытых малых бизнесов, в 2023 году их было более 51% от общего числа регистраций, подсчитали
в марте для РИА Новости аналитики сервиса "Контур.Фокус".
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