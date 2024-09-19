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Россиян предупредили об изменении цен на гибридные авто

Россиян предупредили об изменении цен на гибридные авто - 19.09.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили об изменении цен на гибридные авто

Средняя стоимость подержанных гибридных авто в августе выросла на 10 процентов до 2,44 миллиона рублей год к году, а предложение в этом сегменте увеличилось на... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T12:44+0300

2024-09-19T12:44+0300

2024-09-19T12:44+0300

авто

спрос на легковые авто

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МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Средняя стоимость подержанных гибридных авто в августе выросла на 10 процентов до 2,44 миллиона рублей год к году, а предложение в этом сегменте увеличилось на 60 процентов, сообщил "Ленте.ру" эксперт "Авто.ру" Александр Мирошкин.Самой популярной моделью 2024 года стала Toyota Prius, причем сразу в двух поколениях. На первом месте XW20, которая выходила с 2005 по 2011 год, а за ней идет более свежая модификация XW30 (2009–2011 годов выпуска). Их цена с января по август в среднем составляла 850 тысяч и 1,23 миллиона рублей соответственно.При этом новые гибриды, напротив, упали в цене на 18 процентов до 7,43 миллиона рублей. А количество объявлений о продаже машин без пробега выросло более чем в три раза.В топ-10 самых популярных гибридных авто вошли вошли Nissan Note Mk II, Toyota Prius XW50, Honda Shuttle Mk II, Honda Freed Mk I, Lexus CT Mk I, Honda Vezel Mk I, BMW i3 Mk I и Honda Civic Mk VIII.Ранее сообщалось, что более тысячи гибридных семиместных кроссоверов Evolute i-Space планируется выпустить на заводе компании в Липецкой области до конца текущего года. Рекомендованная розничная цена новинки — 3 360 000 рублей. Кроме того, компания предлагает дополнительные скидки.

https://1prime.ru/20240918/hyundai-851646975.html

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авто, спрос на легковые авто, электромобили