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"АвтоВАЗ" назвал настоящую цену базовой Lada Aura

"АвтоВАЗ" назвал настоящую цену базовой Lada Aura - 19.09.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" назвал настоящую цену базовой Lada Aura

Базовая модель автомобиля Lada Aura, созданная на платформе Vesta, будет стоить 2,6-2,8 миллиона рублей, рассказали журналистам в "АвтоВАЗе". | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T12:52+0300

2024-09-19T12:52+0300

2024-09-19T12:54+0300

авто

lada aura

автоваз

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Базовая модель автомобиля Lada Aura, созданная на платформе Vesta, будет стоить 2,6-2,8 миллиона рублей, рассказали журналистам в "АвтоВАЗе". Новинка премиум-класса отличается необычайно просторным салоном для пассажиров заднего ряда - в сравнении с Veata, он увеличен на 25 сантиметров. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Упомянутая цена актуальна для специальной упрощенной комплектации, которая предназначена, в том числе, для служб такси."Что касается базовой модели, рассчитанной в том числе и для использования в таксопарках, то такой автомобиль планируется продавать за 2,6-2,8 миллиона рублей", - указали в компании. Ранее в четверг РБК с ссылкой на президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова написал, что цена на новые бизнес-седаны Lada Aura превысит 3 миллиона рублей. Запуск серийного производства новой модели "АвтоВАЗа" ожидается в сентябре. Как пояснили в "АвтоВАЗе", озвученная стоимость касалась максимально оснащенного автомобиля с некоторыми компонентами от "Ауруса". "Премиальная аудиосистема, задний диван с регулировками и массажем, натуральная кожа российской выделки и прочее", - разъяснили в компании.

https://1prime.ru/20240919/lada--851664624.html

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авто, lada aura, автоваз