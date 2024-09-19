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"АвтоВАЗ" назвал настоящую цену базовой Lada Aura - 19.09.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" назвал настоящую цену базовой Lada Aura
"АвтоВАЗ" назвал настоящую цену базовой Lada Aura - 19.09.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" назвал настоящую цену базовой Lada Aura
Базовая модель автомобиля Lada Aura, созданная на платформе Vesta, будет стоить 2,6-2,8 миллиона рублей, рассказали журналистам в "АвтоВАЗе". | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T12:52+0300
2024-09-19T12:54+0300
авто
lada aura
автоваз
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Базовая модель автомобиля Lada Aura, созданная на платформе Vesta, будет стоить 2,6-2,8 миллиона рублей, рассказали журналистам в "АвтоВАЗе". Новинка премиум-класса отличается необычайно просторным салоном для пассажиров заднего ряда - в сравнении с Veata, он увеличен на 25 сантиметров. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Упомянутая цена актуальна для специальной упрощенной комплектации, которая предназначена, в том числе, для служб такси."Что касается базовой модели, рассчитанной в том числе и для использования в таксопарках, то такой автомобиль планируется продавать за 2,6-2,8 миллиона рублей", - указали в компании. Ранее в четверг РБК с ссылкой на президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова написал, что цена на новые бизнес-седаны Lada Aura превысит 3 миллиона рублей. Запуск серийного производства новой модели "АвтоВАЗа" ожидается в сентябре. Как пояснили в "АвтоВАЗе", озвученная стоимость касалась максимально оснащенного автомобиля с некоторыми компонентами от "Ауруса". "Премиальная аудиосистема, задний диван с регулировками и массажем, натуральная кожа российской выделки и прочее", - разъяснили в компании.
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авто, lada aura, автоваз
Авто, LADA AURA, АвтоВАЗ
12:52 19.09.2024 (обновлено: 12:54 19.09.2024)
 
"АвтоВАЗ" назвал настоящую цену базовой Lada Aura

"АвтоВАЗ": базовая модель Lada Aura будет стоить 2,6-2,8 миллиона рублей

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкLada Aura
Lada Aura - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Базовая модель автомобиля Lada Aura, созданная на платформе Vesta, будет стоить 2,6-2,8 миллиона рублей, рассказали журналистам в "АвтоВАЗе".
Новинка премиум-класса отличается необычайно просторным салоном для пассажиров заднего ряда - в сравнении с Veata, он увеличен на 25 сантиметров. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.
Упомянутая цена актуальна для специальной упрощенной комплектации, которая предназначена, в том числе, для служб такси.
"Что касается базовой модели, рассчитанной в том числе и для использования в таксопарках, то такой автомобиль планируется продавать за 2,6-2,8 миллиона рублей", - указали в компании.
Ранее в четверг РБК с ссылкой на президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова написал, что цена на новые бизнес-седаны Lada Aura превысит 3 миллиона рублей. Запуск серийного производства новой модели "АвтоВАЗа" ожидается в сентябре.
Как пояснили в "АвтоВАЗе", озвученная стоимость касалась максимально оснащенного автомобиля с некоторыми компонентами от "Ауруса". "Премиальная аудиосистема, задний диван с регулировками и массажем, натуральная кожа российской выделки и прочее", - разъяснили в компании.
LADA Aura - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
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09:19
 
АвтоLADA AURAАвтоВАЗ
 
 
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