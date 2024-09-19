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Самые надежные иномарки с пробегом: они есть и в России

Самые надежные иномарки с пробегом: они есть и в России - 19.09.2024, ПРАЙМ

Самые надежные иномарки с пробегом: они есть и в России

Самые надежные автомобили есть в различных ценовых категориях, и большинство из них представлено на российском вторичном рынке. Об этом сообщает Autonews со... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T13:11+0300

2024-09-19T13:11+0300

2024-09-19T13:11+0300

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МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Самые надежные автомобили есть в различных ценовых категориях, и большинство из них представлено на российском вторичном рынке. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на результаты исследования аналитиков американского журнал Consumer Reports.По оценкам аналитиков, самыми надежными недорогими (до 20 тысяч долларов) кроссоверами признаны Kia Sportage и Toyota RAV4. Первая модель демонстрирует лучшие результаты в категории компакт-кроссоверов – стильная, безопасная, экономичная. Вторая – среди гибридов (речь идет о версии, сочетающей ДВС и электродвигатель).В категории еще более дешевых (до 15 тысяч долларов) кроссоверов лидирует японская Honda HR-V, доступная покупателям с передним и полным приводом. Это авто также демонстрирует хорошие показатели безопасности, но подвеска оставляет желать лучшего. Среди седанов приз получил Hyundai Elantra 2017-2020 годов. К его плюсам отнесли просторный второй ряд, низкий расход топлива и хороший набор ассистентов безопасности.Среди авто до 10 тысяч долларов лидером стал Chevrolet Cruze второго поколения 2016-2019 годов выпуска. По мнению экспертов издания, лучше выбирать экземпляры 2017 года и старше, хотя они чуть дороже. Эти авто вполне комфортны, просторны, экономичны, отличаются неплохой динамикой и оснащены некоторыми опциями, характерными для моделей классом выше.Наиболее надежным надежным семейным кроссовером с тремя рядами сидений, по версии Consumer Reports, стал Mazda CX-9 второго поколения. В номинации премиум-SUV победил Buick Envision, среди пикапов - Toyota Tacoma. Лучшим спорткаром признан Mazda MX-5.Все эти авто также стоят менее 20 тысяч долларов. Конечно, речь идет об американском рынке. Но в России тоже можно приобрести большинство упомянутых моделей – на вторичном рынке или по параллельному импорту.Указанные автомобили можно приобрести не только в США, но и на российском вторичном рынке.

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