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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 20 сентября
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 20 сентября - 19.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 20 сентября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 15,77 копейки, до 13,1028 рубля, курс доллара вырос на 1,03 рубля, до 92,6962 рубля,... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T17:35+0300
2024-09-19T17:35+0300
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usd/rub - курс доллара к рублю
юань
евро
доллар
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 15,77 копейки, до 13,1028 рубля, курс доллара вырос на 1,03 рубля, до 92,6962 рубля, курс евро - на 1,21 рубля, до 103,2490 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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юань, евро, доллар
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань, евро, доллар
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 20 сентября
ЦБ: официальный курс юаня на 20 сентября - 13,1 руб, доллара - 92,7, евро - 103,25
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 15,77 копейки, до 13,1028 рубля, курс доллара вырос на 1,03 рубля, до 92,6962 рубля, курс евро - на 1,21 рубля, до 103,2490 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.