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Минфин назвал причину отмены визита миссии МВФ в Россию

Минфин назвал причину отмены визита миссии МВФ в Россию - 19.09.2024, ПРАЙМ

Минфин назвал причину отмены визита миссии МВФ в Россию

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в РФ была отложена из-за технической неготовности фонда, Россия готова ее принять, конкретные даты предстоит... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T15:57+0300

2024-09-19T15:57+0300

2024-09-19T16:08+0300

мвф

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в РФ была отложена из-за технической неготовности фонда, Россия готова ее принять, конкретные даты предстоит определить, сообщили РИА Новости в Минфине РФ."МВФ проинформировал нас, что причиной откладывания миссии стала техническая неготовность фонда к проведению консультаций. Новые сроки проведения консультаций по Статье IV предстоит определить, и на данном этапе преждевременно говорить о конкретных датах. Российская сторона готова принять миссию фонда во исполнение своих обязательств в рамках устава (статей соглашения) МВФ", - отметили в Минфине РФ, комментируя ситуацию.Ранее исполнительный директор от РФ в фонде Алексей Можин заявил РИА Новости, что МВФ отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Россией по ситуации в экономике. Он подчеркнул, что российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября. Ожидалось, что МВФ с 16 сентября приступит к консультациям с властями России в рамках ежегодного обзора российской экономики сначала в онлайн-формате, а позднее миссия международной организации во главе с представителем по РФ Аннет Киобе посетит с визитом страну.В фонде на вопрос РИА Новости ответили, что решение о проведении первых с 2021 года консультаций с Москвой связано со стабилизацией экономической обстановки в РФ.В среду представитель МВФ сообщил РИА Новости, что отложил начало консультаций с Россией по ситуации в экономике по причине необходимости сбора дополнительных данных. В фонде подчеркнули, что после завершения сбора данных и их анализа миссия МВФ по-прежнему намерена провести тщательные консультации с российскими властями по ситуации в экономике.

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мвф, минфин