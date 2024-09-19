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Цена нефти Brent превысила 75 долларов за баррель впервые с 3 сентября - 19.09.2024, ПРАЙМ
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Цена нефти Brent превысила 75 долларов за баррель впервые с 3 сентября
Цена нефти Brent превысила 75 долларов за баррель впервые с 3 сентября - 19.09.2024, ПРАЙМ
Цена нефти Brent превысила 75 долларов за баррель впервые с 3 сентября
Мировые цены на нефть усилили рост до 2% в четверг, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала месяца превысила 75 долларов, следует из данных... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T18:44+0300
2024-09-19T18:44+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до 2% в четверг, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала месяца превысила 75 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,91%, до 75,06 доллара за баррель, выше 75 долларов показатель находится впервые с 3 сентября. Ноябрьские фьючерсы WTI дорожали на 2,18%, до 71,4 доллара.
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нефть, brent
Экономика, Нефть, BRENT
18:44 19.09.2024
 
Цена нефти Brent превысила 75 долларов за баррель впервые с 3 сентября

Цена нефти марки Brent превысила $75 за баррель впервые с начала месяца

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до 2% в четверг, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала месяца превысила 75 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,91%, до 75,06 доллара за баррель, выше 75 долларов показатель находится впервые с 3 сентября. Ноябрьские фьючерсы WTI дорожали на 2,18%, до 71,4 доллара.
 
ЭкономикаНефтьBRENT
 
 
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