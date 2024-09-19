https://1prime.ru/20240919/nikel-851628876.html

Ответный удар: у Москвы есть способ причинить Западу непоправимый ущерб

Ответный удар: у Москвы есть способ причинить Западу непоправимый ущерб - 19.09.2024, ПРАЙМ

Ответный удар: у Москвы есть способ причинить Западу непоправимый ущерб

В середине сентября президент Владимир Путин предложил правительству подумать над "определенными ограничениями поставок на внешний рынок" урана, титана и... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T03:30+0300

2024-09-19T03:30+0300

2024-09-19T03:30+0300

владимир путин

россия

уран

титан

добыча титана

росатом

разработки росатома

геологоразведка

минприроды рф

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. В середине сентября президент Владимир Путин предложил правительству подумать над "определенными ограничениями поставок на внешний рынок" урана, титана и никеля, напомнив, что в некоторых странах создают стратегические запасы сырья. Следует ли России придержать редкоземельные металлы, и как отразится на мировом рынке возможная нехватка дефицитного сырья – разбирался "Прайм".Сложность разведки и добычиКак сообщил глава Минприроды Александр Козлов, разведанных запасов дефицитных полезных ископаемых - урана, хрома, марганца, титана, плавикового шпата, вольфрама и алюминия - в России примерно на 5-15 лет. А потому нужно наращивать геологоразведку.И затраты на нее по отраслям следовало бы увеличит до 10% от выручки компаний, отмечает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Все, что меньше - не позволит грамотно восполнить резервы.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОднако поиск новых месторождений - процесс, требующий немалых вложений – в строительство дорог, инфраструктуру, продовольственное и медицинское обеспечение.При этом успех не гарантирован, это своего рода игра в Русскую рулетку, можно прогореть или выиграть. Поэтому частный бизнес не рискует вкладывать финансовые средства в эти виды работ – особенно заемные, замечает Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН. К тому же запасы, например, нефти и газа нужно восполнять геологоразведкой таким образом, чтобы впоследствии не рухнула добыча.Так, объем запасов редкоземельных металлов в России - 28,7 млн тонн, что делает нашу страну одним из лидеров по этой категории. При этом на импорт идет до 90% сырья. Достаточно критично, учитывая их широкое применение в электронной промышленности и индустрии робототехники. Однако, как подчеркивают эксперты, добыча и дальнейшая переработка редкоземельных металлов – задача не из легких."Это требует наличия специальных технологий, которыми Россия в промышленных объемах на данный момент не обладает. Именно поэтому второе место по запасам редкоземельных металлов не позволяет РФ занимать лидирующие позиции по их добыче и переработке", - указывает Антонина Левашенко, руководитель Центра-ОЭСР ИПЭИ Президентской Академии.Масштаб предстоявших геологоразведочных работ в России огромный. Сибирь в этом плане изучена меньше чем наполовину, а Дальневосточный регион – на 35%. Без целенаправленной поддержки государства тут не обойтись. Одной из действенных мер, как считают в Минприроды, стало бы ограничение поставок ценного сырья на внешние рынки."Учитывая задачу по сырьевому суверенитету, мы просто обязаны минимизировать импорт. У нас сейчас 17 таких видов сырья. Мы их называем дефицитными. По десяти видам у нас запасов достаточно. Надо заниматься развитием технологий переработки и созданием энергетической и транспортной инфраструктуры к месторождениям" - считают в Минприроды.Качественный аспектЧто же касается импортеров, то даже незначительное сокращение поставок на мировой рынок может привести к дефициту. Важен не только вид сырья и объемы его экспорта, но и качественный аспект.Например, компенсировать потери российского алюминия теоретически можно поставками из стран Ближнего Востока. Так Бахрейн и ОАЭ 2022 году добыли алюминия больше (4,3 млн тонн), чем Россия (3,7 млн тонн), замечает Антонина Левашенко."Однако заменить его равноценно невозможно. Так, алюминиевая катанка российского производства - она из самых экологически чистых в мире, особенно по сравнению с ее незападными конкурентами. Углеродный след катанки российского производства на 30-70 процентов ниже, чем у других крупных производителей неевропейского происхождения", - подчеркивает экономист.Основной производитель титана с большим отрывом – Китай, на него приходится около трети рынка. Остальное делят Япония, Россия и Казахстан, доля прочих игроков незначительна. Но при сравнении характеристик продукта, российские производители превосходят всех иностранных конкурентов, высокой стабильностью качества, добавляет Хаджимурад Белхароев.За два года западные компании купили у России титана на 715 миллионов долларов, подсчитала ранее Washington Post. Сделки шли по-тихому на фоне публичных обещаний отказаться от российского металла.Схожая история и с ураном. По данным Росатома, на долю России приходится 17% мирового рынка ядерного топлива. А один из крупнейших покупателей российского низкообогащённого урана - США. Примерно 20% природного урана и 30% - обогащенного, представленного на рынке Евросоюза, – российского производства.Кроме того, Росатом и подведомственные организации оказывают услуги различного характера, необходимые странам, использующим энергию мирного атома, подчеркивает Белхароев.Российские компании, специализирующиеся на строительстве АЭС, имеют огромный опыт по возведению объектов атомной энергетики по всему миру. В активе российских производителей 45% добываемого в мире урана. На Россию таже приходится около 9% мирового производства никеля, 5% алюминия и 4% меди.Просчитать чужие и свои рискиПомимо титана и урана, западные рынки зависят от импорта российского никеля (стоимостной показатель импорта с марта 2022-го по июль 2023-го - 3,77 млрд долларов), алюминий (3,42 млрд долларов), медь (2,61 млрд долларов), платина (1,66 миллирда) и кобальт (50 млн).США и страны ЕС - платежеспособные рынки сбыта стратегического сырья для российских производителей. И, как подчеркивают экономисты, сокращать поставки на такие рынки следует осторожно.С одной стороны, Россия может позволить себе сокращение экспорта определенного сырья ввиду большого объема их производства. Так, например, в прошлом году наша страна экспортировала никеля на 386 млн долларов. Это 9,3% от мировых поставок, замечает Антонина Левашенко. Однако о существенном сокращении экспорта речи идти не может."Это и потеря рынков сбыта, которые вернуть потом будет тяжело ввиду серьезной перестройки цепочек поставок импортерами российского сырья. Это и сокращение статьи доходов российских компаний от реализации соответствующего сырья. Любое подобное решение следует сопровождать поиском альтернативных рынков сбыта", - подчеркивает экономист.Таким образом, любые действия по ограничению поставок со стороны России, с одной стороны, могут иметь характер ответных мер на санкции. С другой – могут стать качественно новой стратегией сохранения редкоземельных металлов, нишевых и редких элементов, ценных ресурсов будущей декарбонизированной экономики замкнутого цикла.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

владимир путин, россия, уран, титан, добыча титана, росатом, разработки росатома, геологоразведка, минприроды рф