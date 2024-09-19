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"Вот-вот падет". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
"Вот-вот падет". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине - 19.09.2024, ПРАЙМ
"Вот-вот падет". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Украинская оборона на юге Донбасса приближается к краху. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T19:04+0300
2024-09-19T19:04+0300
2024-09-19T19:04+0300
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Украинская оборона на юге Донбасса приближается к краху. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Вот-вот падет весь Южный Донбасс, оборонительные позиции украинцев там очень скоро рухнут", — заметил эксперт.Меркурис также предположил, что киевский режим потеряет Часов Яр, а ситуация в Курской области обернется для Вооруженных сил Украины катастрофой.Ранее скретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил в интервью, что российские военные активно наступают в Донбассе и уже освободили значительную территорию. Он отметил, что противник теряет до двух тысяч человек, убитых и раненых, ежедневно.
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донбасс, всу
Спецоперация на Украине, ДОНБАСС, ВСУ
"Вот-вот падет". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Меркурис: вся оборона ВСУ в Южном Донбассе скоро рухнет
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ.
Украинская оборона на юге Донбасса приближается к краху. Такое мнение выразил
британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Вот-вот падет весь Южный Донбасс, оборонительные позиции украинцев там очень скоро рухнут", — заметил эксперт.
Меркурис также предположил, что киевский режим потеряет Часов Яр, а ситуация в Курской области обернется для Вооруженных сил Украины катастрофой.
Ранее скретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил в интервью, что российские военные активно наступают в Донбассе и уже освободили значительную территорию. Он отметил, что противник теряет до двух тысяч человек, убитых и раненых, ежедневно.
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