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"Вот-вот падет". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине

"Вот-вот падет". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине - 19.09.2024, ПРАЙМ

"Вот-вот падет". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине

Украинская оборона на юге Донбасса приближается к краху. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T19:04+0300

2024-09-19T19:04+0300

2024-09-19T19:04+0300

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Украинская оборона на юге Донбасса приближается к краху. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Вот-вот падет весь Южный Донбасс, оборонительные позиции украинцев там очень скоро рухнут", — заметил эксперт.Меркурис также предположил, что киевский режим потеряет Часов Яр, а ситуация в Курской области обернется для Вооруженных сил Украины катастрофой.Ранее скретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил в интервью, что российские военные активно наступают в Донбассе и уже освободили значительную территорию. Он отметил, что противник теряет до двух тысяч человек, убитых и раненых, ежедневно.

https://1prime.ru/20240919/zelenskiy-851671206.html

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