https://1prime.ru/20240919/polsha-851668313.html

Проект по поставке польской электроэнергии на Украину оказался провален

Проект по поставке польской электроэнергии на Украину оказался провален - 19.09.2024, ПРАЙМ

Проект по поставке польской электроэнергии на Украину оказался провален

Проект строительства новой линии электропередачи Жешув (Польша) - Хмельницкая АЭС фактически заморожен, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник. | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T12:40+0300

2024-09-19T12:40+0300

2024-09-19T12:40+0300

украина

польша

электроэнергия

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Проект строительства новой линии электропередачи Жешув (Польша) - Хмельницкая АЭС фактически заморожен, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник. Собеседник агентства считает, что инициатива почти не имеет шансов на реализацию из-за технических и политических обстоятельств. Киев и Варшава предполагали увеличить импорт польской электроэнергии на Украину с помощью второй линии электропередачи Жешув - Хмельницкая АЭС. В июне министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, оставшихся не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.При этом построенная на советских мощностях энергосистема Украины была рассчитана на ведение затяжных и открытых военных действий на своей территории, объяснял "Прайму" эксперт кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук.

https://1prime.ru/20240916/energiya-851593002.html

украина

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, польша, электроэнергия