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Проект по поставке польской электроэнергии на Украину оказался провален - 19.09.2024, ПРАЙМ
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Проект по поставке польской электроэнергии на Украину оказался провален
Проект по поставке польской электроэнергии на Украину оказался провален - 19.09.2024, ПРАЙМ
Проект по поставке польской электроэнергии на Украину оказался провален
Проект строительства новой линии электропередачи Жешув (Польша) - Хмельницкая АЭС фактически заморожен, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T12:40+0300
2024-09-19T12:40+0300
украина
польша
электроэнергия
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Проект строительства новой линии электропередачи Жешув (Польша) - Хмельницкая АЭС фактически заморожен, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник. Собеседник агентства считает, что инициатива почти не имеет шансов на реализацию из-за технических и политических обстоятельств. Киев и Варшава предполагали увеличить импорт польской электроэнергии на Украину с помощью второй линии электропередачи Жешув - Хмельницкая АЭС. В июне министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, оставшихся не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.При этом построенная на советских мощностях энергосистема Украины была рассчитана на ведение затяжных и открытых военных действий на своей территории, объяснял "Прайму" эксперт кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук.
https://1prime.ru/20240916/energiya-851593002.html
украина
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украина, польша, электроэнергия
УКРАИНА, ПОЛЬША, электроэнергия
12:40 19.09.2024
 
Проект по поставке польской электроэнергии на Украину оказался провален

РБК-Украина: проект по поставке польской электроэнергии на Украину заморожен

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Проект строительства новой линии электропередачи Жешув (Польша) - Хмельницкая АЭС фактически заморожен, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.
Собеседник агентства считает, что инициатива почти не имеет шансов на реализацию из-за технических и политических обстоятельств.
Киев и Варшава предполагали увеличить импорт польской электроэнергии на Украину с помощью второй линии электропередачи Жешув - Хмельницкая АЭС. В июне министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, оставшихся не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
При этом построенная на советских мощностях энергосистема Украины была рассчитана на ведение затяжных и открытых военных действий на своей территории, объяснял "Прайму" эксперт кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук.
Зарубежные страны. Украина. Харьков - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
Украина вновь импортирует электроэнергию из пяти стран
16 сентября, 12:07
 
УКРАИНАПОЛЬШАэлектроэнергия
 
 
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