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Объем просрочки по кредитам в России превысил три триллиона рублей - 19.09.2024, ПРАЙМ
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Объем просрочки по кредитам в России превысил три триллиона рублей
Объем просрочки по кредитам в России превысил три триллиона рублей - 19.09.2024, ПРАЙМ
Объем просрочки по кредитам в России превысил три триллиона рублей
Количество просроченных задолженностей физлиц в России последние три года растет – общий объем просрочки превышает уже 3 триллиона рублей, рост продолжится еще... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T12:17+0300
2024-09-19T12:19+0300
просроченная задолженность
просроченные долги
коллекторы
россия
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 19 сен - ПРАЙМ. Количество просроченных задолженностей физлиц в России последние три года растет – общий объем просрочки превышает уже 3 триллиона рублей, рост продолжится еще некоторое время на фоне высокой ставки ЦБ, рассказала журналистам заместитель гендиректора коллекторского агентства АБК (входит в группу Сбербанка) Евгения Уткина. "Количество просрочек физических лиц растет, порядка 4 миллионов прибавляется ежегодно. Средние чеки просрочки тоже растут", - сказала она в кулуарах форума "Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование", организованного АБК, ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Уткина отметила, что по данным ФССП, количество дел о взыскании задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций в 2021 году немного превышало 16 миллионов, в 2022 году составляло 20,1 миллиона, а в 2023 году в работе было почти 25 миллионов дел. Она добавила, что растет и общая сумма просроченной задолженности. В 2021 году общая сумма просроченных долгов по кредитам физлиц в банках и микрофинансовых организациях составляла 2,9 триллиона рублей, в 2022 году - 3,05 триллиона рублей, а в 2023 году - уже 3,3 триллиона рублей. "Объем просроченной задолженности физлиц на рынке продолжит свой рост еще некоторое время, так как сохраняется высокий спрос на кредитование, даже в условиях высокой ключевой ставки ЦБ. В результате этого часть заемщиков фактически утратила возможность рефинансировать свои кредиты. Однако ЦБ принимает активное участие в регулировании и борьбе с закредитованностью населения, используя различные меры, включая предельную долговую нагрузку и макропруденциальные лимиты", - заключила Уткина.
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просроченная задолженность, просроченные долги, коллекторы, россия
просроченная задолженность, просроченные долги, коллекторы, РОССИЯ
12:17 19.09.2024 (обновлено: 12:19 19.09.2024)
 
Объем просрочки по кредитам в России превысил три триллиона рублей

Коллекторское агентство: объем просрочки по кредитам в РФ превысил 3 трлн руб

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 19 сен - ПРАЙМ. Количество просроченных задолженностей физлиц в России последние три года растет – общий объем просрочки превышает уже 3 триллиона рублей, рост продолжится еще некоторое время на фоне высокой ставки ЦБ, рассказала журналистам заместитель гендиректора коллекторского агентства АБК (входит в группу Сбербанка) Евгения Уткина.
"Количество просрочек физических лиц растет, порядка 4 миллионов прибавляется ежегодно. Средние чеки просрочки тоже растут", - сказала она в кулуарах форума "Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование", организованного АБК, ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Уткина отметила, что по данным ФССП, количество дел о взыскании задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций в 2021 году немного превышало 16 миллионов, в 2022 году составляло 20,1 миллиона, а в 2023 году в работе было почти 25 миллионов дел.
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Она добавила, что растет и общая сумма просроченной задолженности. В 2021 году общая сумма просроченных долгов по кредитам физлиц в банках и микрофинансовых организациях составляла 2,9 триллиона рублей, в 2022 году - 3,05 триллиона рублей, а в 2023 году - уже 3,3 триллиона рублей.
"Объем просроченной задолженности физлиц на рынке продолжит свой рост еще некоторое время, так как сохраняется высокий спрос на кредитование, даже в условиях высокой ключевой ставки ЦБ. В результате этого часть заемщиков фактически утратила возможность рефинансировать свои кредиты. Однако ЦБ принимает активное участие в регулировании и борьбе с закредитованностью населения, используя различные меры, включая предельную долговую нагрузку и макропруденциальные лимиты", - заключила Уткина.
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12 января, 03:03
 
просроченная задолженностьпросроченные долгиколлекторыРОССИЯ
 
 
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