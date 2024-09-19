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Эксперт назвал самое популярное туристическое направление среди россиян

Эксперт назвал самое популярное туристическое направление среди россиян - 19.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал самое популярное туристическое направление среди россиян

Ожидается, что порядка 5 миллионов организованных российских туристов по итогам года посетят Турцию, это будет примерно половина от всех поездок за границу,... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T14:42+0300

2024-09-19T14:42+0300

2024-09-19T14:42+0300

россия

турция

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Ожидается, что порядка 5 миллионов организованных российских туристов по итогам года посетят Турцию, это будет примерно половина от всех поездок за границу, сообщил журналистам гендиректор туроператора "Русский экспресс", вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов. "В этом году, скорее всего, Турцию посетит порядка 5 миллионов туристов (из России - ред.). Объединенные Арабские Эмираты - свыше 1 миллиона туристов, Египет - около 1,5 миллиона, Таиланд - примерно 1,5 миллиона. То есть в совокупности это даст практически 80-90% от общего числа туристов. И оставшиеся плюс-минус 1-1,5 миллиона распределятся между остальными странами", - сказал Кобищанов, уточнив, что это число туристов, которые воспользуются услугами туроператоров. Также, по словам гендиректора туроператора, наибольший прирост бронирований с начала года демонстрирует Китай - в четыре раза. Он отметил, что почти каждая вторая поездка в Китай из России - с туристическими целями. "Китай стремительно вошел пятерку важнейших направлений для российского туризма", - подчеркнул Кобищанов. Ранее в ходе своего выступления на конференции "Трэволюция" глава туроператора также оценил, что в деньгах объем выездного туризма по итогам года достигнет 1,3 триллиона рублей, а внутреннего - 2,5 триллиона. При этом Кобищанов отметил, что основную массу платежеспособных клиентов в туризме сегодня составляют люди в возрасте 35–54 и старше 55 лет.

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россия, турция, атор