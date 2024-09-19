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"Катастрофический провал". Стало известно, что случилось с ВСУ в зоне СВО

"Катастрофический провал". Стало известно, что случилось с ВСУ в зоне СВО - 19.09.2024, ПРАЙМ

"Катастрофический провал". Стало известно, что случилось с ВСУ в зоне СВО

Украинские войска понесли крупные потери при наступлении на Курскую область, потеряв танки и другое вооружение, что стало катастрофическим провалом для ВСУ. Об... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T17:21+0300

2024-09-19T17:21+0300

2024-09-19T17:21+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Украинские войска понесли крупные потери при наступлении на Курскую область, потеряв танки и другое вооружение, что стало катастрофическим провалом для ВСУ. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive рассказал полковник Дуглас Макгрегор."Украина практически мертва как страна, и потом, если вы посмотрите на операцию в Курской области, то это катастрофический провал", — заметил экс-советник Пентагона.Эксперт также назвал действия киевского режима политическим театром.Минобороны России ранее сообщило, что военная авиация нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Курской области, уничтожив более 400 украинских военнослужащих и 23 единицы техники, включая танк "Leopard". Всего за время боев в районе Курска потери противника составили более 14 тысячи человек.

https://1prime.ru/20240919/zelenskiy-851671206.html

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