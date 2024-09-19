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"Катастрофический провал". Стало известно, что случилось с ВСУ в зоне СВО - 19.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Катастрофический провал". Стало известно, что случилось с ВСУ в зоне СВО
"Катастрофический провал". Стало известно, что случилось с ВСУ в зоне СВО - 19.09.2024, ПРАЙМ
"Катастрофический провал". Стало известно, что случилось с ВСУ в зоне СВО
Украинские войска понесли крупные потери при наступлении на Курскую область, потеряв танки и другое вооружение, что стало катастрофическим провалом для ВСУ. Об... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T17:21+0300
2024-09-19T17:21+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Украинские войска понесли крупные потери при наступлении на Курскую область, потеряв танки и другое вооружение, что стало катастрофическим провалом для ВСУ. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive рассказал полковник Дуглас Макгрегор."Украина практически мертва как страна, и потом, если вы посмотрите на операцию в Курской области, то это катастрофический провал", — заметил экс-советник Пентагона.Эксперт также назвал действия киевского режима политическим театром.Минобороны России ранее сообщило, что военная авиация нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Курской области, уничтожив более 400 украинских военнослужащих и 23 единицы техники, включая танк "Leopard". Всего за время боев в районе Курска потери противника составили более 14 тысячи человек.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
17:21 19.09.2024
 
"Катастрофический провал". Стало известно, что случилось с ВСУ в зоне СВО

Макгрегор: атака на Курскую область стала катастрофическим провалом для ВСУ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Украинские войска понесли крупные потери при наступлении на Курскую область, потеряв танки и другое вооружение, что стало катастрофическим провалом для ВСУ. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive рассказал полковник Дуглас Макгрегор.
"Украина практически мертва как страна, и потом, если вы посмотрите на операцию в Курской области, то это катастрофический провал", — заметил экс-советник Пентагона.
Эксперт также назвал действия киевского режима политическим театром.
Минобороны России ранее сообщило, что военная авиация нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Курской области, уничтожив более 400 украинских военнослужащих и 23 единицы техники, включая танк "Leopard". Всего за время боев в районе Курска потери противника составили более 14 тысячи человек.
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Спецоперация на УкраинеВСУ
 
 
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