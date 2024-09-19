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В Wildberries после стрельбы у офиса в Москве объявили день траура - 19.09.2024, ПРАЙМ
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В Wildberries после стрельбы у офиса в Москве объявили день траура
В Wildberries после стрельбы у офиса в Москве объявили день траура - 19.09.2024, ПРАЙМ
В Wildberries после стрельбы у офиса в Москве объявили день траура
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила в компании день траура из-за гибели сотрудников во время стрельбы у главного офиса фирмы в Москве. Об этом | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T12:29+0300
2024-09-19T12:29+0300
татьяна бакальчук
wildberries
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила в компании день траура из-за гибели сотрудников во время стрельбы у главного офиса фирмы в Москве. Об этом она сообщила в Telegram-канале."Я не раз говорила, что Wildberries - это большая семья", — написала она. И назвала произошедшее горем, осознать которое очень трудно. Семьям погибших и пострадавших сотрудников будет оказана помощь. Стрельба у офиса компании в Романовом переулке в Москве произошла днем 18 сентября. Пострадали 7 человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. Двое сотрудников компании погибли.В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Однако скандал вокруг Wildberries разгорелся в конце июля. Супруги Бакальчук по-разному характеризовали происходящее: Владислав называл происходящее рейдерским захватом, Татьяна - сложным разводом.
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татьяна бакальчук, wildberries
Татьяна Бакальчук, Wildberries
12:29 19.09.2024
 
В Wildberries после стрельбы у офиса в Москве объявили день траура

Бакальчук объявила в Wildberries день траура из-за гибели сотрудников в Москве

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолицейский у офиса Wildberries в Москве
Полицейский у офиса Wildberries в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила в компании день траура из-за гибели сотрудников во время стрельбы у главного офиса фирмы в Москве. Об этом она сообщила в Telegram-канале.
"Я не раз говорила, что Wildberries - это большая семья", — написала она. И назвала произошедшее горем, осознать которое очень трудно. Семьям погибших и пострадавших сотрудников будет оказана помощь.
Стрельба у офиса компании в Романовом переулке в Москве произошла днем 18 сентября. Пострадали 7 человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. Двое сотрудников компании погибли.
В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Однако скандал вокруг Wildberries разгорелся в конце июля. Супруги Бакальчук по-разному характеризовали происходящее: Владислав называл происходящее рейдерским захватом, Татьяна - сложным разводом.
ПМЭФ-2024. Экологичный ретейл и e-commerce: торговля как оператор устойчивых изменений - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
Бакальчук обратилась к мужу после перестрелки в офисе Wildberries
Вчера, 21:15
 
Татьяна БакальчукWildberries
 
 
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