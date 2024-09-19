https://1prime.ru/20240919/wildberries-851668171.html

В Wildberries после стрельбы у офиса в Москве объявили день траура

В Wildberries после стрельбы у офиса в Москве объявили день траура - 19.09.2024, ПРАЙМ

В Wildberries после стрельбы у офиса в Москве объявили день траура

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила в компании день траура из-за гибели сотрудников во время стрельбы у главного офиса фирмы в Москве. Об этом | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T12:29+0300

2024-09-19T12:29+0300

2024-09-19T12:29+0300

татьяна бакальчук

wildberries

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила в компании день траура из-за гибели сотрудников во время стрельбы у главного офиса фирмы в Москве. Об этом она сообщила в Telegram-канале."Я не раз говорила, что Wildberries - это большая семья", — написала она. И назвала произошедшее горем, осознать которое очень трудно. Семьям погибших и пострадавших сотрудников будет оказана помощь. Стрельба у офиса компании в Романовом переулке в Москве произошла днем 18 сентября. Пострадали 7 человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. Двое сотрудников компании погибли.В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Однако скандал вокруг Wildberries разгорелся в конце июля. Супруги Бакальчук по-разному характеризовали происходящее: Владислав называл происходящее рейдерским захватом, Татьяна - сложным разводом.

https://1prime.ru/20240918/bakalchuk-851660462.html

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татьяна бакальчук, wildberries