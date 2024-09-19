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Юань открыл торги 19 сентября ростом

Юань открыл торги 19 сентября ростом - 19.09.2024, ПРАЙМ

Юань открыл торги 19 сентября ростом

Курс рубля в начале торгов четверга снижается к юаню: курс китайской валюты растет до 13,08 рубля, следует из данных Московской биржи. | 19.09.2024, ПРАЙМ

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2024-09-19T10:14+0300

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается к юаню: курс китайской валюты растет до 13,08 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск растет на 8 копеек, до 13,08 рубля.

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россия, курсы валют, валютные торги