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Юань завершил торги 19 сентября снижением
Юань завершил торги 19 сентября снижением - 19.09.2024, ПРАЙМ
Юань завершил торги 19 сентября снижением
Рубль по итогам торгов повысился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,97 рубля, следует из данных Московской биржи. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T19:06+0300
2024-09-19T19:06+0300
2024-09-19T19:07+0300
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мосбиржа
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов повысился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,97 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 12,97 рубля.
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мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, юань
Юань завершил торги 19 сентября снижением
Курс юаня по итогам торгов снизился до 12,97 рубля
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов повысился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,97 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 12,97 рубля.