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В России начались продажи новой версии седана Chery Arrizo 8 - 20.09.2024, ПРАЙМ
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В России начались продажи новой версии седана Chery Arrizo 8
В России начались продажи новой версии седана Chery Arrizo 8 - 20.09.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи новой версии седана Chery Arrizo 8
Китайская компания Chery начала продажи седана Arrizo 8 в новой комплектации Ultra Black в России, сообщают "Автоности дня" со ссылкой на данные пресс-службы... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T12:23+0300
2024-09-20T12:23+0300
россия
авто
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Китайская компания Chery начала продажи седана Arrizo 8 в новой комплектации Ultra Black в России, сообщают "Автоности дня" со ссылкой на данные пресс-службы компании.Согласно изданию, она стала самой дорогой версией модели и предлагается по цене 2 750 000 рублей. Визуально Ultra Black отличается черными матовыми декоративными элементами кузова и колесными дисками.Комплектация также включает панорамный люк, атмосферную подсветку салона, передние парктроники, систему автоматического переключения света, электрохромное зеркало заднего вида, электрорегулировку поясничной опоры водительского кресла и другие опции.Arrizo 8 оснащается 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с., работающим в паре с семиступенчатым "роботом" DCT. Разгон до 100 км/ч занимает 9,8 секунды, а максимальная скорость равна 190 км/ч. Расход топлива составляет 9,9 л в городе, 6,1 л на трассе и 7,5 л в смешанном цикле.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
12:23 20.09.2024
 
В России начались продажи новой версии седана Chery Arrizo 8

"Автоновости дня": Chery Arrizo 8 получил новую версию в России

© Фото : CheryАвтомобиль Chery Arrizo 8
Автомобиль Chery Arrizo 8 - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© Фото : Chery
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Китайская компания Chery начала продажи седана Arrizo 8 в новой комплектации Ultra Black в России, сообщают "Автоности дня" со ссылкой на данные пресс-службы компании.
Согласно изданию, она стала самой дорогой версией модели и предлагается по цене 2 750 000 рублей. Визуально Ultra Black отличается черными матовыми декоративными элементами кузова и колесными дисками.
Комплектация также включает панорамный люк, атмосферную подсветку салона, передние парктроники, систему автоматического переключения света, электрохромное зеркало заднего вида, электрорегулировку поясничной опоры водительского кресла и другие опции.
Arrizo 8 оснащается 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с., работающим в паре с семиступенчатым "роботом" DCT. Разгон до 100 км/ч занимает 9,8 секунды, а максимальная скорость равна 190 км/ч. Расход топлива составляет 9,9 л в городе, 6,1 л на трассе и 7,5 л в смешанном цикле.
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