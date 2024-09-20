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Китай в августе экспортировал в Россию автомобилей на рекордную сумму - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Китай в августе экспортировал в Россию автомобилей на рекордную сумму
Китай в августе экспортировал в Россию автомобилей на рекордную сумму - 20.09.2024, ПРАЙМ
Китай в августе экспортировал в Россию автомобилей на рекордную сумму
Россия в августе импортировала из Китая легковых автомобилей на рекордные 1,6 миллиарда долларов, в результате доля российского рынка в китайских поставках... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T16:25+0300
2024-09-20T16:25+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Россия в августе импортировала из Китая легковых автомобилей на рекордные 1,6 миллиарда долларов, в результате доля российского рынка в китайских поставках выросла до 19,1%, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. Так, в августе Россия увеличила закупки китайских автомобилей на 26% в месячном и в 1,5 раза в годовом выражении - до максимальных за все время 1,6 миллиарда долларов. Доля России в экспорте Китая составила в последний месяц лета 19,1% - это второй результат в истории, больше было только в июне этого года (20,3%). При этом доля за месяц увеличилась на 2,7 процентного пункта, а за год - на 1,7 процентного пункта. За восемь месяцев текущего года китайские компании поставили на российский рынок "легковушек" на 9,15 миллиарда долларов против 6,8 миллиарда годом ранее. В целом Китай нарастил свой экспорт автомобилей в другие страны мира на четверть за январь-август этого года - до 59,2 миллиарда долларов.
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россия, китай, авто
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто
16:25 20.09.2024
 
Китай в августе экспортировал в Россию автомобилей на рекордную сумму

Китай в августе экспортировал в Россию автомобилей на 1,6 млрд долларов

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Россия в августе импортировала из Китая легковых автомобилей на рекордные 1,6 миллиарда долларов, в результате доля российского рынка в китайских поставках выросла до 19,1%, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни.
Так, в августе Россия увеличила закупки китайских автомобилей на 26% в месячном и в 1,5 раза в годовом выражении - до максимальных за все время 1,6 миллиарда долларов.
Доля России в экспорте Китая составила в последний месяц лета 19,1% - это второй результат в истории, больше было только в июне этого года (20,3%). При этом доля за месяц увеличилась на 2,7 процентного пункта, а за год - на 1,7 процентного пункта.
За восемь месяцев текущего года китайские компании поставили на российский рынок "легковушек" на 9,15 миллиарда долларов против 6,8 миллиарда годом ранее.
В целом Китай нарастил свой экспорт автомобилей в другие страны мира на четверть за январь-август этого года - до 59,2 миллиарда долларов.
 
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