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Раскрыт способ сэкономить на страховании и обслуживании авто - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Раскрыт способ сэкономить на страховании и обслуживании авто
Раскрыт способ сэкономить на страховании и обслуживании авто - 20.09.2024, ПРАЙМ
Раскрыт способ сэкономить на страховании и обслуживании авто
Интеграция искусственного интеллекта и современных телематических систем позволяет сократить количество ДТП, улучшает поведение на дорогах и в конечном итоге... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T16:53+0300
2024-09-20T16:53+0300
авто
телематика
автострахование
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Интеграция искусственного интеллекта и современных телематических систем позволяет сократить количество ДТП, улучшает поведение на дорогах и в конечном итоге экономит десятки тысяч рублей на ремонте и страховых услугах, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор компании СКАУТ Андрей Трофимов в рамках конференции по цифровизации транспорта.Например, производимый компанией транспортный видеорегистратор МТ-900 DVR PRO представляет собой терминал спутникового мониторинга траснпорта и автономный цифровой четырехканальный видеорегистратор. К нему можно подключить модуль видеоаналитики с функциями объективного видеоконтроля безопасности пассажиров, состояния и действий водителя и/или оператора специальной техники.Модуль скоринга водителей включает специальный трекер, который устанавливается на автомобиль (легковой или грузовой) или любую спецтехнику. Он считывает паттерны вождения, а нейросеть строит скоринговые модели. Она учитывает все – непристегнутые ремни безопасности, использование смартфона или еду за рулем, резкие повороты, ускорение или торможение, фиксирует периоды отсутствия водителя за рулем. Об опасном поведении система оповещает водителя аудиосообщением. Предусмотрена также возможность просмотра и сохранения фото и отрезков видео по событиям или по определенному времени. Все данные поступают самому водителю и владельцу транспорта.При сокращении количества опасных маневров скоринг становится лучше. В результате сокращаются расходы на страхования, экономится топливо, и самое главное – снижается количество ДТП. Компания снижает количество простоев по причине ремонта, сокращается стоимость самого ремонта, улучшается имидж работодателя на дорогах города. Многие страховые компании учитывают данные скоринга вождения при расчете индивидуальных тарифов."Мы проводили расчеты экономической эффективности терминала – экономия на ремонтах и простоях составляет 30-70 тысяч рублей в год, на страховании – от пяти до 30 тысяч рублей в год. Таким образом, один автомобиль экономит до 100 тысяч рублей в год", - подытожил Трофимов.
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авто, телематика, автострахование
Авто, Телематика, автострахование
16:53 20.09.2024
 
Раскрыт способ сэкономить на страховании и обслуживании авто

Эксперт Трофимов: телематика позволяет сэкономить на ремонте и страховании авто

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Интеграция искусственного интеллекта и современных телематических систем позволяет сократить количество ДТП, улучшает поведение на дорогах и в конечном итоге экономит десятки тысяч рублей на ремонте и страховых услугах, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор компании СКАУТ Андрей Трофимов в рамках конференции по цифровизации транспорта.
Например, производимый компанией транспортный видеорегистратор МТ-900 DVR PRO представляет собой терминал спутникового мониторинга траснпорта и автономный цифровой четырехканальный видеорегистратор. К нему можно подключить модуль видеоаналитики с функциями объективного видеоконтроля безопасности пассажиров, состояния и действий водителя и/или оператора специальной техники.
Модуль скоринга водителей включает специальный трекер, который устанавливается на автомобиль (легковой или грузовой) или любую спецтехнику. Он считывает паттерны вождения, а нейросеть строит скоринговые модели. Она учитывает все – непристегнутые ремни безопасности, использование смартфона или еду за рулем, резкие повороты, ускорение или торможение, фиксирует периоды отсутствия водителя за рулем. Об опасном поведении система оповещает водителя аудиосообщением. Предусмотрена также возможность просмотра и сохранения фото и отрезков видео по событиям или по определенному времени. Все данные поступают самому водителю и владельцу транспорта.
При сокращении количества опасных маневров скоринг становится лучше. В результате сокращаются расходы на страхования, экономится топливо, и самое главное – снижается количество ДТП. Компания снижает количество простоев по причине ремонта, сокращается стоимость самого ремонта, улучшается имидж работодателя на дорогах города. Многие страховые компании учитывают данные скоринга вождения при расчете индивидуальных тарифов.
"Мы проводили расчеты экономической эффективности терминала – экономия на ремонтах и простоях составляет 30-70 тысяч рублей в год, на страховании – от пяти до 30 тысяч рублей в год. Таким образом, один автомобиль экономит до 100 тысяч рублей в год", - подытожил Трофимов.
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