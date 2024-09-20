Почему цены на АЗС не реагируют на дешевую нефть

МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Цены на нефть сейчас волатильны. Более того, предсказать эту волатильность весьма затруднительно. Основными факторами, способствующими снижению цен, являются риски замедления экономического роста в США и Китае. Кроме того, некоторые участники рынка могут уже делать ставки на исход предстоящих выборов в США. Стоит отметить, что краткосрочные изменения цен на нефть в значительной мере зависят от ожиданий, действий трейдеров и потоков капитала, а не от баланса спроса и предложения. Цены формируются на рынке фьючерсов, что делает их подверженными спекуляциям. Напоминаю, что были случаи, когда цена нефти падала до -37 долларов за баррель, что выглядит иррационально с точки зрения физики рынка.По нашим оценкам, если дисконт составит около 11 долларов за баррель, как это происходило в августе, то цена на Urals может составить 60 долларов за баррель. Это соответствует уровню отсечения по бюджетному правилу, что позволяет бюджету получать запланированные доходы от нефтяной отрасли. Все поступления свыше 60 долларов за баррель направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Таким образом, при текущих ценах на нефть дополнительные доходы от нефтяного сектора в ФНБ не поступят.Замечу, что важны не только цены на нефть, но и возможности переработки в стране, которые ограничены, а также спрос и цены на нефтепродукты. Россия экспортирует около половины своей нефтедобычи, и полностью переработать всю добытую нефть не представляется возможным.Если цена на нефть опустится ниже 50 долларов за баррель, это может вызвать ослабление рубля. Однако резкого падения курса не ожидается, так как это может стать проинфляционным фактором, а Центральный банк России продолжает бороться с инфляцией. Скорее всего, будут предприняты меры по стабилизации валютного курса.Однако, несмотря на высокую волатильность цен на сырую нефть, стоимость горючего на заправках мало от нее зависит. В структуре конечного товара для потребителя доля сырья около 15%, остальное – акцизы, налоги, операционные затраты, доля рентабельности итд.Цены для конечного потребителя на топливо находятся в фокусе постоянного внимания со стороны регулятора, и в случае необходимости им принимаются меры для сдерживания роста. С начала года цены на заправках выросли примерно на 7%, что в целом соответствует уровню инфляции и нет причин ожидать каких-то значений сильно выше темпа роста потребительских цен. Условно за сентябрь-декабрь рост может составить еще примерно 2-3 % от текущих. В том числе на сдерживание динамики направлен и запрет на экспорт топлива (продлили с 1 сентября до конца года).Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Цены на нефть сейчас волатильны. Более того, предсказать эту волатильность весьма затруднительно. Основными факторами, способствующими снижению цен, являются риски замедления экономического роста в США и Китае. Кроме того, некоторые участники рынка могут уже делать ставки на исход предстоящих выборов в США. Стоит отметить, что краткосрочные изменения цен на нефть в значительной мере зависят от ожиданий, действий трейдеров и потоков капитала, а не от баланса спроса и предложения. Цены формируются на рынке фьючерсов, что делает их подверженными спекуляциям. Напоминаю, что были случаи, когда цена нефти падала до -37 долларов за баррель, что выглядит иррационально с точки зрения физики рынка.
По нашим оценкам, если дисконт составит около 11 долларов за баррель, как это происходило в августе, то цена на Urals может составить 60 долларов за баррель. Это соответствует уровню отсечения по бюджетному правилу, что позволяет бюджету получать запланированные доходы от нефтяной отрасли. Все поступления свыше 60 долларов за баррель направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Таким образом, при текущих ценах на нефть дополнительные доходы от нефтяного сектора в ФНБ не поступят.
Замечу, что важны не только цены на нефть, но и возможности переработки в стране, которые ограничены, а также спрос и цены на нефтепродукты. Россия экспортирует около половины своей нефтедобычи, и полностью переработать всю добытую нефть не представляется возможным.
Если цена на нефть опустится ниже 50 долларов за баррель, это может вызвать ослабление рубля. Однако резкого падения курса не ожидается, так как это может стать проинфляционным фактором, а Центральный банк России продолжает бороться с инфляцией. Скорее всего, будут предприняты меры по стабилизации валютного курса.
Однако, несмотря на высокую волатильность цен на сырую нефть, стоимость горючего на заправках мало от нее зависит. В структуре конечного товара для потребителя доля сырья около 15%, остальное – акцизы, налоги, операционные затраты, доля рентабельности итд.
Цены для конечного потребителя на топливо находятся в фокусе постоянного внимания со стороны регулятора, и в случае необходимости им принимаются меры для сдерживания роста. С начала года цены на заправках выросли примерно на 7%, что в целом соответствует уровню инфляции и нет причин ожидать каких-то значений сильно выше темпа роста потребительских цен. Условно за сентябрь-декабрь рост может составить еще примерно 2-3 % от текущих. В том числе на сдерживание динамики направлен и запрет на экспорт топлива (продлили с 1 сентября до конца года).
Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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