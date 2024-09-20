https://1prime.ru/20240920/es-851680515.html
В Госдуме назвали безответственной резолюцию ЕС об ударах по России
В Госдуме назвали безответственной резолюцию ЕС об ударах по России - 20.09.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали безответственной резолюцию ЕС об ударах по России
Евросоюз демонстрирует свою безответственность и агрессивность, призывая разрешить Украине бить по территории России, подчеркнул депутат Государственной Думы,... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T07:22+0300
2024-09-20T07:22+0300
2024-09-20T07:30+0300
спецоперация на украине
россия
ес
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – ПРАЙМ. Евросоюз демонстрирует свою безответственность и агрессивность, призывая разрешить Украине бить по территории России, подчеркнул депутат Государственной Думы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Парламентарий отметил, что резолюция Европарламента является также дымовой завесой для уже осуществляемых атак."Резолюция Европарламента - это совершено агрессивный и безответственный документ, прежде всего, по отношению к своим избирателям", - сказал Ивлев. Он отметил, что использование украинцами зарубежных беспилотных систем ни для кого не секрет. По его словам, английские и французские ракеты бьют по Крыму и Севастополю.Ранее европейские депутаты в ходе пленарного собрания в Страсбурге большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам Европейского союза незамедлительно снять все ограничения на удары Киева по российской территории.
https://1prime.ru/20240919/gosduma-851674457.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ес, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЕС, УКРАИНА
В Госдуме назвали безответственной резолюцию ЕС об ударах по России
В Госдуме назвали агрессивной и безответственной резолюцию ЕП об ударах по РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – ПРАЙМ. Евросоюз демонстрирует свою безответственность и агрессивность, призывая разрешить Украине бить по территории России, подчеркнул депутат Государственной Думы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Парламентарий отметил, что резолюция Европарламента является также дымовой завесой для уже осуществляемых атак.
"Резолюция Европарламента - это совершено агрессивный и безответственный документ, прежде всего, по отношению к своим избирателям", - сказал Ивлев.
Он отметил, что использование украинцами зарубежных беспилотных систем ни для кого не секрет. По его словам, английские и французские ракеты бьют по Крыму и Севастополю.
Ранее европейские депутаты в ходе пленарного собрания в Страсбурге большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам Европейского союза незамедлительно снять все ограничения на удары Киева по российской территории.
В Госдуме призвали Европарламент самораспуститься