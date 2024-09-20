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В Госдуме назвали безответственной резолюцию ЕС об ударах по России - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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В Госдуме назвали безответственной резолюцию ЕС об ударах по России
В Госдуме назвали безответственной резолюцию ЕС об ударах по России - 20.09.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали безответственной резолюцию ЕС об ударах по России
Евросоюз демонстрирует свою безответственность и агрессивность, призывая разрешить Украине бить по территории России, подчеркнул депутат Государственной Думы,... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T07:22+0300
2024-09-20T07:30+0300
спецоперация на украине
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – ПРАЙМ. Евросоюз демонстрирует свою безответственность и агрессивность, призывая разрешить Украине бить по территории России, подчеркнул депутат Государственной Думы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Парламентарий отметил, что резолюция Европарламента является также дымовой завесой для уже осуществляемых атак."Резолюция Европарламента - это совершено агрессивный и безответственный документ, прежде всего, по отношению к своим избирателям", - сказал Ивлев. Он отметил, что использование украинцами зарубежных беспилотных систем ни для кого не секрет. По его словам, английские и французские ракеты бьют по Крыму и Севастополю.Ранее европейские депутаты в ходе пленарного собрания в Страсбурге большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам Европейского союза незамедлительно снять все ограничения на удары Киева по российской территории.
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россия, ес, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЕС, УКРАИНА
07:22 20.09.2024 (обновлено: 07:30 20.09.2024)
 
В Госдуме назвали безответственной резолюцию ЕС об ударах по России

В Госдуме назвали агрессивной и безответственной резолюцию ЕП об ударах по РФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – ПРАЙМ. Евросоюз демонстрирует свою безответственность и агрессивность, призывая разрешить Украине бить по территории России, подчеркнул депутат Государственной Думы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Парламентарий отметил, что резолюция Европарламента является также дымовой завесой для уже осуществляемых атак.
"Резолюция Европарламента - это совершено агрессивный и безответственный документ, прежде всего, по отношению к своим избирателям", - сказал Ивлев.
Он отметил, что использование украинцами зарубежных беспилотных систем ни для кого не секрет. По его словам, английские и французские ракеты бьют по Крыму и Севастополю.
Ранее европейские депутаты в ходе пленарного собрания в Страсбурге большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам Европейского союза незамедлительно снять все ограничения на удары Киева по российской территории.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
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Вчера, 17:58
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯЕСУКРАИНА
 
 
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