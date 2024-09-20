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В Госдуме назвали безответственной резолюцию ЕС об ударах по России

В Госдуме назвали безответственной резолюцию ЕС об ударах по России - 20.09.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали безответственной резолюцию ЕС об ударах по России

Евросоюз демонстрирует свою безответственность и агрессивность, призывая разрешить Украине бить по территории России, подчеркнул депутат Государственной Думы,... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T07:22+0300

2024-09-20T07:22+0300

2024-09-20T07:30+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – ПРАЙМ. Евросоюз демонстрирует свою безответственность и агрессивность, призывая разрешить Украине бить по территории России, подчеркнул депутат Государственной Думы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Парламентарий отметил, что резолюция Европарламента является также дымовой завесой для уже осуществляемых атак."Резолюция Европарламента - это совершено агрессивный и безответственный документ, прежде всего, по отношению к своим избирателям", - сказал Ивлев. Он отметил, что использование украинцами зарубежных беспилотных систем ни для кого не секрет. По его словам, английские и французские ракеты бьют по Крыму и Севастополю.Ранее европейские депутаты в ходе пленарного собрания в Страсбурге большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам Европейского союза незамедлительно снять все ограничения на удары Киева по российской территории.

https://1prime.ru/20240919/gosduma-851674457.html

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