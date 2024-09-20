https://1prime.ru/20240920/kredit-851688797.html

ЕК собирается 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы

ЕК собирается 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы - 20.09.2024, ПРАЙМ

ЕК собирается 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы

ЕК намерена до 40 лет погашать кредит G7 Украине в размере 45 миллиардов евро, из которых 35 миллиардов предоставит ЕС. Об этом говорится в пояснениях,... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T16:03+0300

2024-09-20T16:03+0300

2024-09-20T16:03+0300

экономика

ек

украина

кредит

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. ЕК намерена до 40 лет погашать кредит G7 Украине в размере 45 миллиардов евро, из которых 35 миллиардов предоставит ЕС. Об этом говорится в пояснениях, размещенных Еарокомиссией."Средства будут предоставлены в виде высокольготного кредита, который, возможно, будет доступен уже в 2024 году с выплатой регулярными траншами до конца 2025 года. Он должен быть погашен в течение максимального периода в 40 лет",- сказано в документе.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первые 35 миллиардов евро будут предоставлены Украине до конца года, чтобы стабилизировать ее макрофинансовую ситуацию. Средства будут выданы в виде высокодоходного кредита и должны быть погашены в течение 40 лет.ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро, с начала военной операции России в Украине. Большая часть этих средств хранится в ЕС, в частности, на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.

https://1prime.ru/20240920/ek-851685890.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ек, украина, кредит