https://1prime.ru/20240920/kredit-851688797.html
ЕК собирается 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы
ЕК собирается 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы - 20.09.2024, ПРАЙМ
ЕК собирается 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы
ЕК намерена до 40 лет погашать кредит G7 Украине в размере 45 миллиардов евро, из которых 35 миллиардов предоставит ЕС. Об этом говорится в пояснениях,... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T16:03+0300
2024-09-20T16:03+0300
2024-09-20T16:03+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. ЕК намерена до 40 лет погашать кредит G7 Украине в размере 45 миллиардов евро, из которых 35 миллиардов предоставит ЕС. Об этом говорится в пояснениях, размещенных Еарокомиссией."Средства будут предоставлены в виде высокольготного кредита, который, возможно, будет доступен уже в 2024 году с выплатой регулярными траншами до конца 2025 года. Он должен быть погашен в течение максимального периода в 40 лет",- сказано в документе.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первые 35 миллиардов евро будут предоставлены Украине до конца года, чтобы стабилизировать ее макрофинансовую ситуацию. Средства будут выданы в виде высокодоходного кредита и должны быть погашены в течение 40 лет.ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро, с начала военной операции России в Украине. Большая часть этих средств хранится в ЕС, в частности, на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.
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ек, украина, кредит
Экономика, ЕК, УКРАИНА, кредит
ЕК собирается 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы
ЕК планирует до 40 лет погашать кредит G7 Киеву на 45 млрд евро под активы РФ
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. ЕК намерена до 40 лет погашать кредит G7 Украине в размере 45 миллиардов евро, из которых 35 миллиардов предоставит ЕС. Об этом говорится в пояснениях, размещенных Еарокомиссией.
"Средства будут предоставлены в виде высокольготного кредита, который, возможно, будет доступен уже в 2024 году с выплатой регулярными траншами до конца 2025 года. Он должен быть погашен в течение максимального периода в 40 лет",- сказано в документе.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первые 35 миллиардов евро будут предоставлены Украине до конца года, чтобы стабилизировать ее макрофинансовую ситуацию. Средства будут выданы в виде высокодоходного кредита и должны быть погашены в течение 40 лет.
ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро, с начала военной операции России в Украине. Большая часть этих средств хранится в ЕС, в частности, на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.
ЕК объявит о выделении Украине нового кредита под активы ЦБ России