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ЕК собирается 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы - 20.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240920/kredit-851688797.html
ЕК собирается 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы
ЕК собирается 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы - 20.09.2024, ПРАЙМ
ЕК собирается 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы
ЕК намерена до 40 лет погашать кредит G7 Украине в размере 45 миллиардов евро, из которых 35 миллиардов предоставит ЕС. Об этом говорится в пояснениях,... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T16:03+0300
2024-09-20T16:03+0300
экономика
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украина
кредит
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. ЕК намерена до 40 лет погашать кредит G7 Украине в размере 45 миллиардов евро, из которых 35 миллиардов предоставит ЕС. Об этом говорится в пояснениях, размещенных Еарокомиссией."Средства будут предоставлены в виде высокольготного кредита, который, возможно, будет доступен уже в 2024 году с выплатой регулярными траншами до конца 2025 года. Он должен быть погашен в течение максимального периода в 40 лет",- сказано в документе.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первые 35 миллиардов евро будут предоставлены Украине до конца года, чтобы стабилизировать ее макрофинансовую ситуацию. Средства будут выданы в виде высокодоходного кредита и должны быть погашены в течение 40 лет.ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро, с начала военной операции России в Украине. Большая часть этих средств хранится в ЕС, в частности, на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.
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ек, украина, кредит
Экономика, ЕК, УКРАИНА, кредит
16:03 20.09.2024
 
ЕК собирается 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы

ЕК планирует до 40 лет погашать кредит G7 Киеву на 45 млрд евро под активы РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. ЕК намерена до 40 лет погашать кредит G7 Украине в размере 45 миллиардов евро, из которых 35 миллиардов предоставит ЕС. Об этом говорится в пояснениях, размещенных Еарокомиссией.
"Средства будут предоставлены в виде высокольготного кредита, который, возможно, будет доступен уже в 2024 году с выплатой регулярными траншами до конца 2025 года. Он должен быть погашен в течение максимального периода в 40 лет",- сказано в документе.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первые 35 миллиардов евро будут предоставлены Украине до конца года, чтобы стабилизировать ее макрофинансовую ситуацию. Средства будут выданы в виде высокодоходного кредита и должны быть погашены в течение 40 лет.
ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро, с начала военной операции России в Украине. Большая часть этих средств хранится в ЕС, в частности, на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
ЕК объявит о выделении Украине нового кредита под активы ЦБ России
13:04
 
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