https://1prime.ru/20240920/kredit-851689869.html
В ЕС допустили, что Украине самой придется выплачивать кредит G7
В ЕС допустили, что Украине самой придется выплачивать кредит G7 - 20.09.2024, ПРАЙМ
В ЕС допустили, что Украине самой придется выплачивать кредит G7
В ЕК допустили, что Украине придется самостоятельно погасить инициированный странами G7 кредит в 45 миллиардов евро, говорится в пояснительном документе... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T16:41+0300
2024-09-20T16:41+0300
2024-09-20T16:41+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. В ЕК допустили, что Украине придется самостоятельно погасить инициированный странами G7 кредит в 45 миллиардов евро, говорится в пояснительном документе Еврокомиссии."Если указанных сумм будет недостаточно, наше предложение устанавливает, что Украина сама будет покрывать оставшиеся финансовые обязательства", - отмечается в документе.Ко всему прочему, Брюссель готов покрыть только 35 миллаирдов евро, оставшуюся сумму должны выплатить другие участники.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первые 35 миллиардов евро будут предоставлены Украине до конца года, чтобы стабилизировать ее макрофинансовую ситуацию. Средства будут выданы в виде высокодоходного кредита и должны быть погашены в течение 40 лет
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ес, украина, кредит
Экономика, ЕС, УКРАИНА, кредит
В ЕС допустили, что Украине самой придется выплачивать кредит G7
В ЕС допустили, что Украине самой придется выплачивать кредит G7 в 45 млрд евро
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. В ЕК допустили, что Украине придется самостоятельно погасить инициированный странами G7 кредит в 45 миллиардов евро, говорится в пояснительном документе Еврокомиссии.
"Если указанных сумм будет недостаточно, наше предложение устанавливает, что Украина сама будет покрывать оставшиеся финансовые обязательства", - отмечается в документе.
Ко всему прочему, Брюссель готов покрыть только 35 миллаирдов евро, оставшуюся сумму должны выплатить другие участники.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первые 35 миллиардов евро будут предоставлены Украине до конца года, чтобы стабилизировать ее макрофинансовую ситуацию. Средства будут выданы в виде высокодоходного кредита и должны быть погашены в течение 40 лет
ЕК собирается 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы