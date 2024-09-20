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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 21 сентября
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 21 сентября - 20.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 21 сентября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 6,03 копейки, до 13,0425 рубля, курс доллара - на 11,14 копейки, до 92,5848 рубля,... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T17:40+0300
2024-09-20T17:40+0300
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usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 6,03 копейки, до 13,0425 рубля, курс доллара - на 11,14 копейки, до 92,5848 рубля, курс евро вырос на 12,83 копейки, до 103,3773 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курс, юань, рубль, доллар
USD/RUB - Курс доллара к рублю, КУРС, юань, рубль, доллар
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 21 сентября
ЦБ: официальный курс юаня с субботы - 13,04 руб, доллара - 92,58 руб, евро - 103,38 руб
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 6,03 копейки, до 13,0425 рубля, курс доллара - на 11,14 копейки, до 92,5848 рубля, курс евро вырос на 12,83 копейки, до 103,3773 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.