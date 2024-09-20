https://1prime.ru/20240920/leopard--851681853.html

В Германии возмутились потерей еще одного Leopard в зоне спецоперации

В Германии возмутились потерей еще одного Leopard в зоне спецоперации - 20.09.2024, ПРАЙМ

В Германии возмутились потерей еще одного Leopard в зоне спецоперации

Уничтожение российскими Вооруженными силами основного боевого танка Leopard 2 в Курской области вызывает вопросы к украинским военнослужащим. Об этом в своем... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T09:26+0300

2024-09-20T09:26+0300

2024-09-20T09:26+0300

спецоперация на украине

россия

украина

вооружение

танк leopard

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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Уничтожение российскими Вооруженными силами основного боевого танка Leopard 2 в Курской области вызывает вопросы к украинским военнослужащим. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х сообщил немецкий журналист Юлиан Репке.В этой связи он упомянул видео, на котором FPV-дрон в поле поражает Leopard 2, после чего последний охватил пожар."Leopard 2 <...> в Курской области. Не понимаю. И большинство украинских солдат, с которыми я разговаривал в Донбассе, тоже", — сообщил он.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что российская армия ликвидировала танк Leopard на курском направлении. Более того, ВС уничтожили более 400 украинских военнослужащих и еще 22 единицы техники, в том числе две шведские БМП CV-90.

https://1prime.ru/20240919/oborona-851676542.html

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россия, украина, вооружение, танк leopard