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В Германии возмутились потерей еще одного Leopard в зоне спецоперации - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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В Германии возмутились потерей еще одного Leopard в зоне спецоперации
В Германии возмутились потерей еще одного Leopard в зоне спецоперации - 20.09.2024, ПРАЙМ
В Германии возмутились потерей еще одного Leopard в зоне спецоперации
Уничтожение российскими Вооруженными силами основного боевого танка Leopard 2 в Курской области вызывает вопросы к украинским военнослужащим. Об этом в своем... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T09:26+0300
2024-09-20T09:26+0300
спецоперация на украине
россия
украина
вооружение
танк leopard
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Уничтожение российскими Вооруженными силами основного боевого танка Leopard 2 в Курской области вызывает вопросы к украинским военнослужащим. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х сообщил немецкий журналист Юлиан Репке.В этой связи он упомянул видео, на котором FPV-дрон в поле поражает Leopard 2, после чего последний охватил пожар."Leopard 2 &lt;...&gt; в Курской области. Не понимаю. И большинство украинских солдат, с которыми я разговаривал в Донбассе, тоже", — сообщил он.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что российская армия ликвидировала танк Leopard на курском направлении. Более того, ВС уничтожили более 400 украинских военнослужащих и еще 22 единицы техники, в том числе две шведские БМП CV-90.
https://1prime.ru/20240919/oborona-851676542.html
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россия, украина, вооружение, танк leopard
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, вооружение, танк Leopard
09:26 20.09.2024
 
В Германии возмутились потерей еще одного Leopard в зоне спецоперации

Репке: уничтожение Leopard в Курской области вызывает недоумение

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Подготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Уничтожение российскими Вооруженными силами основного боевого танка Leopard 2 в Курской области вызывает вопросы к украинским военнослужащим. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х сообщил немецкий журналист Юлиан Репке.
В этой связи он упомянул видео, на котором FPV-дрон в поле поражает Leopard 2, после чего последний охватил пожар.
"Leopard 2 <...> в Курской области. Не понимаю. И большинство украинских солдат, с которыми я разговаривал в Донбассе, тоже", — сообщил он.
Ранее российское Министерство обороны сообщало, что российская армия ликвидировала танк Leopard на курском направлении. Более того, ВС уничтожили более 400 украинских военнослужащих и еще 22 единицы техники, в том числе две шведские БМП CV-90.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАвооружениетанк Leopard
 
 
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