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В Германии возмутились потерей еще одного Leopard в зоне спецоперации
В Германии возмутились потерей еще одного Leopard в зоне спецоперации - 20.09.2024, ПРАЙМ
В Германии возмутились потерей еще одного Leopard в зоне спецоперации
Уничтожение российскими Вооруженными силами основного боевого танка Leopard 2 в Курской области вызывает вопросы к украинским военнослужащим. Об этом в своем... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T09:26+0300
2024-09-20T09:26+0300
2024-09-20T09:26+0300
спецоперация на украине
россия
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вооружение
танк leopard
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Уничтожение российскими Вооруженными силами основного боевого танка Leopard 2 в Курской области вызывает вопросы к украинским военнослужащим. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х сообщил немецкий журналист Юлиан Репке.В этой связи он упомянул видео, на котором FPV-дрон в поле поражает Leopard 2, после чего последний охватил пожар."Leopard 2 <...> в Курской области. Не понимаю. И большинство украинских солдат, с которыми я разговаривал в Донбассе, тоже", — сообщил он.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что российская армия ликвидировала танк Leopard на курском направлении. Более того, ВС уничтожили более 400 украинских военнослужащих и еще 22 единицы техники, в том числе две шведские БМП CV-90.
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россия, украина, вооружение, танк leopard
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, вооружение, танк Leopard
В Германии возмутились потерей еще одного Leopard в зоне спецоперации
Репке: уничтожение Leopard в Курской области вызывает недоумение