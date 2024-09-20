https://1prime.ru/20240920/mazda-851684406.html

Mazda снова в России: названы топ-5 самых бюджетных японских авто

Mazda снова в России: названы топ-5 самых бюджетных японских авто - 20.09.2024, ПРАЙМ

Mazda снова в России: названы топ-5 самых бюджетных японских авто

Mazda продолжает предоставлять гарантийное обслуживание автомобилей на российском рынке, несмотря на выход из совместного предприятия с Sollers, говорится в... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T12:02+0300

2024-09-20T12:02+0300

2024-09-20T12:02+0300

россия

mazda

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Mazda продолжает предоставлять гарантийное обслуживание автомобилей на российском рынке, несмотря на выход из совместного предприятия с Sollers, говорится в материале издания Autonews.ru.Отмечается, что официально новых моделей не привозят, но дилеры самостоятельно предлагают свежие автомобили и гарантию на них.Так, издание выяснило, что в рейтинге доступных моделей оказались Mazda3, стоимость которой стартует от 3 350 000 рублей, а также Mazda6 - от 3 700 000 рублей. Самым доступным кроссовером является Mazda CX-5 с ценой 3 800 000 рублей.Также доступна Mazda CX-50 по цене от 4 290 000 рублей. Если нужен большой автомобиль, то можно рассмотреть вариант покупки Mazda CX-90 за 8 950 000 рублей, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240829/mazda-851197822.html

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россия, mazda