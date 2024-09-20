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Mazda снова в России: названы топ-5 самых бюджетных японских авто
Mazda снова в России: названы топ-5 самых бюджетных японских авто - 20.09.2024, ПРАЙМ
Mazda снова в России: названы топ-5 самых бюджетных японских авто
Mazda продолжает предоставлять гарантийное обслуживание автомобилей на российском рынке, несмотря на выход из совместного предприятия с Sollers, говорится в... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T12:02+0300
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mazda
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Mazda продолжает предоставлять гарантийное обслуживание автомобилей на российском рынке, несмотря на выход из совместного предприятия с Sollers, говорится в материале издания Autonews.ru.Отмечается, что официально новых моделей не привозят, но дилеры самостоятельно предлагают свежие автомобили и гарантию на них.Так, издание выяснило, что в рейтинге доступных моделей оказались Mazda3, стоимость которой стартует от 3 350 000 рублей, а также Mazda6 - от 3 700 000 рублей. Самым доступным кроссовером является Mazda CX-5 с ценой 3 800 000 рублей.Также доступна Mazda CX-50 по цене от 4 290 000 рублей. Если нужен большой автомобиль, то можно рассмотреть вариант покупки Mazda CX-90 за 8 950 000 рублей, заключили в издании.
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россия, mazda
Mazda снова в России: названы топ-5 самых бюджетных японских авто
Autonews.ru: Mazda3 и CX-5 вошли в топ популярных моделей японской марки в РФ
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ.
Mazda продолжает предоставлять гарантийное обслуживание автомобилей на российском рынке, несмотря на выход из совместного предприятия с Sollers, говорится
в материале издания Autonews.ru.
Отмечается, что официально новых моделей не привозят, но дилеры самостоятельно предлагают свежие автомобили и гарантию на них.
Так, издание выяснило, что в рейтинге доступных моделей оказались Mazda3, стоимость которой стартует от 3 350 000 рублей, а также Mazda6 - от 3 700 000 рублей. Самым доступным кроссовером является Mazda CX-5 с ценой 3 800 000 рублей.
Также доступна Mazda CX-50 по цене от 4 290 000 рублей. Если нужен большой автомобиль, то можно рассмотреть вариант покупки Mazda CX-90 за 8 950 000 рублей, заключили в издании.
В Россию вернулся популярный японский кроссовер Mazda CX-30