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Эксперты заговорили о взлете цен на нефть выше $100

Эксперты заговорили о взлете цен на нефть выше $100 - 20.09.2024, ПРАЙМ

Эксперты заговорили о взлете цен на нефть выше $100

Разрастание конфликта между Израилем и Ливаном до проведения наземной операции может вызвать рост напряженности на мировых энергетических рынках и скачок цен на | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T20:56+0300

2024-09-20T20:56+0300

2024-09-20T21:48+0300

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Разрастание конфликта между Израилем и Ливаном до проведения наземной операции может вызвать рост напряженности на мировых энергетических рынках и скачок цен на нефть до 95-105 долларов за баррель, прокомментировали опрошенные РИА Новости эксперты. "Если конфликт перерастет в наземную операцию Израиля в Ливане, это неизбежно приведет к росту напряженности на мировых энергетических рынках. ... В случае масштабной наземной операции можно ожидать резкий скачок цен на нефть на 20-30 долларов за баррель, что выведет их в диапазон 95-105 долларов за баррель", - считает приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ, президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Вероятные перебои поставок нефти через Суэцкий канал и другие важные маршруты усилят страхи участников рынка. Возможный рост цен на нефть "будет обусловлен опасениями по поводу безопасности поставок нефти из региона и усилением спекуляций на фоне нестабильности", отмечает Садыгзаде. С коллегой согласен и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев. Он напоминает, что в 2006 году, когда Израиль проводил полномасштабную военную операцию против "Хезболлах", мировые рынки отреагировали на это событие резким повышением цен на нефть. "Подобное в настоящее время также возможно", - считает Перенджиев. "В случае проведения наземной операции Израилем против юга Ливана мировые рынки энергоресурсов также будут реагировать дальнейшим поднятием цен, как и после ударов Тель-Авива по "Хезболлах" 19 сентября 2024 года", - добавляет доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова. В то же время эскалация конфликта между Израилем и "Хезболлах" уже оказывает негативное влияние на торговлю России с обеими странами, обращает внимание президент Центра ближневосточных исследований. "В случае Ливана, дальнейшая дестабилизация региона может усложнить логистику и поставки российских товаров. ... В Израиле фокус на военные действия и увеличение расходов на оборону могут сократить объем импортируемых товаров из России", - считает Садыгзаде. Эксперт добавляет, что хотя российско-ливанская торговля в 2023 году не была такой же масштабной, как российско-израильская, она "имела важное значение, особенно для Ливана, находящегося в экономическом кризисе". "Российские поставки нефти, пшеницы и строительных материалов были критичны для ливанской экономики, которая испытывает дефицит основных ресурсов", - обратил внимание Садыгзаде.

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цена, нефть, прогноз