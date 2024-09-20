Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США "берут под колпак" компании из-за превышения потолка цен на нефть РФ - 20.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240920/neft-851695104.html
США "берут под колпак" компании из-за превышения потолка цен на нефть РФ
США "берут под колпак" компании из-за превышения потолка цен на нефть РФ - 20.09.2024, ПРАЙМ
США "берут под колпак" компании из-за превышения потолка цен на нефть РФ
Правительство США обратилось как минимум к одной страховой компании, занимающейся морскими перевозками, с запросом о 14 юридических лицах, которых Вашингтон... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T21:46+0300
2024-09-20T21:51+0300
экономика
сша
российская нефть
потолок цен
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_0:131:3153:1904_1920x0_80_0_0_8e619a4c27738a38fe3157f263c0f7ab.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Правительство США обратилось как минимум к одной страховой компании, занимающейся морскими перевозками, с запросом о 14 юридических лицах, которых Вашингтон подозревает в нарушении санкций на транспортировку российской нефти, передает в пятницу агентство Bloomberg, не раскрывая свои источники информации. Согласно данным агентства, компания American Club, которая является одной из ведущих в данной сфере на американском рынке, подтвердила, что получила такой запрос от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) и передала его своим представителям. В запросе американского минфина говорится, что у OFAC есть основания подозревать "некоторые из 14 этих компаний в нарушении установленной предельной цены на российскую нефть". Некоторые из данных предприятий, отмечает агентство, уже находятся под санкциями правительства США. Это не первый случай, когда американские власти обращаются к поставщикам услуг в сфере морских перевозок по вопросу соблюдения ценового потолка на российские нефтепродукты. Как напоминает Блумберг, в конце 2023 года минфин разослал письма компаниям, занимающимся танкерными перевозками нефти, которых подозревали в нарушении данных ограничений. В этих письмах минфин США угрожал связанным с танкерами лица "серьезными штрафами, тюремным заключением или и тем, и другим".
https://1prime.ru/20240920/sanktsii-851680261.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_249:0:2788:1904_1920x0_80_0_0_194d4b694af710d9873a375746ee4904.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, российская нефть, потолок цен
Экономика, США, российская нефть, потолок цен
21:46 20.09.2024 (обновлено: 21:51 20.09.2024)
 
США "берут под колпак" компании из-за превышения потолка цен на нефть РФ

Bloomberg: США заподозрили 14 компаний в превышении потолка цен на нефть РФ

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Правительство США обратилось как минимум к одной страховой компании, занимающейся морскими перевозками, с запросом о 14 юридических лицах, которых Вашингтон подозревает в нарушении санкций на транспортировку российской нефти, передает в пятницу агентство Bloomberg, не раскрывая свои источники информации.
Согласно данным агентства, компания American Club, которая является одной из ведущих в данной сфере на американском рынке, подтвердила, что получила такой запрос от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) и передала его своим представителям.
В запросе американского минфина говорится, что у OFAC есть основания подозревать "некоторые из 14 этих компаний в нарушении установленной предельной цены на российскую нефть". Некоторые из данных предприятий, отмечает агентство, уже находятся под санкциями правительства США.
Нефтепереработка
В США пообещали ужесточить санкции против поставок нефти из России
06:59
Это не первый случай, когда американские власти обращаются к поставщикам услуг в сфере морских перевозок по вопросу соблюдения ценового потолка на российские нефтепродукты. Как напоминает Блумберг, в конце 2023 года минфин разослал письма компаниям, занимающимся танкерными перевозками нефти, которых подозревали в нарушении данных ограничений. В этих письмах минфин США угрожал связанным с танкерами лица "серьезными штрафами, тюремным заключением или и тем, и другим".
 
ЭкономикаСШАроссийская нефтьпотолок цен
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала