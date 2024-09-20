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США "берут под колпак" компании из-за превышения потолка цен на нефть РФ

США "берут под колпак" компании из-за превышения потолка цен на нефть РФ - 20.09.2024, ПРАЙМ

США "берут под колпак" компании из-за превышения потолка цен на нефть РФ

Правительство США обратилось как минимум к одной страховой компании, занимающейся морскими перевозками, с запросом о 14 юридических лицах, которых Вашингтон... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T21:46+0300

2024-09-20T21:46+0300

2024-09-20T21:51+0300

экономика

сша

российская нефть

потолок цен

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Правительство США обратилось как минимум к одной страховой компании, занимающейся морскими перевозками, с запросом о 14 юридических лицах, которых Вашингтон подозревает в нарушении санкций на транспортировку российской нефти, передает в пятницу агентство Bloomberg, не раскрывая свои источники информации. Согласно данным агентства, компания American Club, которая является одной из ведущих в данной сфере на американском рынке, подтвердила, что получила такой запрос от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) и передала его своим представителям. В запросе американского минфина говорится, что у OFAC есть основания подозревать "некоторые из 14 этих компаний в нарушении установленной предельной цены на российскую нефть". Некоторые из данных предприятий, отмечает агентство, уже находятся под санкциями правительства США. Это не первый случай, когда американские власти обращаются к поставщикам услуг в сфере морских перевозок по вопросу соблюдения ценового потолка на российские нефтепродукты. Как напоминает Блумберг, в конце 2023 года минфин разослал письма компаниям, занимающимся танкерными перевозками нефти, которых подозревали в нарушении данных ограничений. В этих письмах минфин США угрожал связанным с танкерами лица "серьезными штрафами, тюремным заключением или и тем, и другим".

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сша, российская нефть, потолок цен