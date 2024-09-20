https://1prime.ru/20240920/rezolyutsiya-851696339.html

"Попахивает объявлением войны". В России оценили резолюцию Европарламента

"Попахивает объявлением войны". В России оценили резолюцию Европарламента - 20.09.2024, ПРАЙМ

"Попахивает объявлением войны". В России оценили резолюцию Европарламента

Принятая Европарламентом резолюция о снятия ограничений на нанесение Украиной ударов вглубь территории Российской Федерации говорит о намерении Европы заявить о | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T23:50+0300

2024-09-20T23:50+0300

2024-09-20T23:50+0300

спецоперация на украине

европарламент

резолюция

оценка

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Принятая Европарламентом резолюция о снятия ограничений на нанесение Украиной ударов вглубь территории Российской Федерации говорит о намерении Европы заявить о войне с Россией, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин. По его словам, "в Европарламенте заседают люди, которые разучились боятся ядерную войну", и, оторванные от от реальности, "они даже не представляют себе насколько ассиметричным может быть ответ России".Эта резолюция, как выразился Гагин, "попахивает объявлением войны".

https://1prime.ru/20240919/gosduma-851674457.html

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европарламент, резолюция, оценка