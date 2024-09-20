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В США пообещали ужесточить санкции против поставок нефти из России

В США пообещали ужесточить санкции против поставок нефти из России - 20.09.2024, ПРАЙМ

В США пообещали ужесточить санкции против поставок нефти из России

Соединенные Штаты планируют усилить санкционное давление на Россию, в том числе на поставки российской нефти на мировой рынок. Об этом рассказал замсоветника... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T06:59+0300

2024-09-20T06:59+0300

2024-09-20T07:32+0300

энергетика

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санкции против рф

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ВАШИНГТОН, 20 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты планируют усилить санкционное давление на Россию, в том числе на поставки российской нефти на мировой рынок. Об этом рассказал замсоветника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх."Мы приближаемся к точке, в которой можно будет говорить о гораздо более жестком (санкционном - ред.) режиме, как в отношении теневого флота, так и в отношении объема нефти, который России разрешено поставлять на рынок", - рассказал он.Кроме того, Сингх добавл, что руководство США считает необходимым усилить работу с точки зрения как рестрикций, так и экспортного контроля в отношении России. По его словам, эти меры будут направлены на сокращение российских доходов от экспорта энергоресурсов.После начала специальной военной операции России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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россия, сша, нефть, санкции против рф