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"Тактический кризис". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
"Тактический кризис". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе - 20.09.2024, ПРАЙМ
"Тактический кризис". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
Украинские войска находятся в состоянии оперативно-тактического кризиса на Красноармейском направлении. Об этом на своем YouTube-канале сообщил полковник СБУ в... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T15:51+0300
2024-09-20T15:51+0300
2024-09-20T15:51+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Украинские войска находятся в состоянии оперативно-тактического кризиса на Красноармейском направлении. Об этом на своем YouTube-канале сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков."Обстановка на фронте остается крайне тяжелой. Все решается в Донбассе. <…> Оперативно-тактический Кризис на Красноармейском направлении, тактический кризис на Кураховском направлении, элементы тактического кризиса на Угледарском направлении", — заявил военнослужащий.По словам Старикова, события на этом направлении напрямую решат исход всего конфликта.По данным оборонного ведомства России, российские военные активно наступают в Донбассе и за август и первую неделю сентября им удалось освободить около тысячи квадратных километров территории. Военная авиация нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Курской области, уничтожив более 400 украинских военнослужащих и 23 единицы техники, включая танк "Leopard".
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всу, донбасс
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДОНБАСС
"Тактический кризис". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
Стариков: ВСУ столкнулись с оперативно-тактическим кризисом под Красноармейском
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Украинские войска находятся в состоянии оперативно-тактического кризиса на Красноармейском направлении. Об этом на своем YouTube-канале сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
"Обстановка на фронте остается крайне тяжелой. Все решается в Донбассе. <…> Оперативно-тактический Кризис на Красноармейском направлении, тактический кризис на Кураховском направлении, элементы тактического кризиса на Угледарском направлении", — заявил военнослужащий.
По словам Старикова, события на этом направлении напрямую решат исход всего конфликта.
По данным оборонного ведомства России, российские военные активно наступают в Донбассе и за август и первую неделю сентября им удалось освободить около тысячи квадратных километров территории. Военная авиация нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Курской области, уничтожив более 400 украинских военнослужащих и 23 единицы техники, включая танк "Leopard".
"Катастрофический провал". Стало известно, что случилось с ВСУ в зоне СВО