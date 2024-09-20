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"Тактический кризис". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

"Тактический кризис". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе - 20.09.2024, ПРАЙМ

"Тактический кризис". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

Украинские войска находятся в состоянии оперативно-тактического кризиса на Красноармейском направлении. Об этом на своем YouTube-канале сообщил полковник СБУ в... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T15:51+0300

2024-09-20T15:51+0300

2024-09-20T15:51+0300

спецоперация на украине

всу

донбасс

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Украинские войска находятся в состоянии оперативно-тактического кризиса на Красноармейском направлении. Об этом на своем YouTube-канале сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков."Обстановка на фронте остается крайне тяжелой. Все решается в Донбассе. <…> Оперативно-тактический Кризис на Красноармейском направлении, тактический кризис на Кураховском направлении, элементы тактического кризиса на Угледарском направлении", — заявил военнослужащий.По словам Старикова, события на этом направлении напрямую решат исход всего конфликта.По данным оборонного ведомства России, российские военные активно наступают в Донбассе и за август и первую неделю сентября им удалось освободить около тысячи квадратных километров территории. Военная авиация нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Курской области, уничтожив более 400 украинских военнослужащих и 23 единицы техники, включая танк "Leopard".

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