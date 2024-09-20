https://1prime.ru/20240920/svo-851690512.html

"Без промедлений". На Западе призвали ВСУ срочно покинуть юг Донбасса

"Без промедлений". На Западе призвали ВСУ срочно покинуть юг Донбасса - 20.09.2024, ПРАЙМ

"Без промедлений". На Западе призвали ВСУ срочно покинуть юг Донбасса

Вооруженным силам Украины необходимо покинуть территорию на юге Донбасса, призвал в своем блоге на YouTubeбританский военный эксперт Александр Меркурис. | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T16:59+0300

2024-09-20T16:59+0300

2024-09-20T17:57+0300

спецоперация на украине

донбасс

всу

экспертное мнение

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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины необходимо покинуть территорию на юге Донбасса, призвал в своем блоге на YouTubeбританский военный эксперт Александр Меркурис.Назвав положение подразделений ВСУ на юге Донбасса "катастрофическим", британский эксперт эмоционально заявил, что "украинцы должны понять и признать этот факт (катастрофическое положение – прим. ред.) и вывести свои войска без промедлений".При этом Меркурис сообщил об активном продвижении ВС России западнее освобожденной Красногоровки и в направлении города Курахово. По его прогнозу, российские войска в ближайшее время могут дойти до Кураховского водохранилища.В городе Курахово, который находится на расстоянии около 20 км к западу от Донецка, расположены крупная теплоэлектростанция и водохранилище. В 2022 году в этом городе проживало 18 тыс. человек.

https://1prime.ru/20240918/vsu-851647468.html

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донбасс, всу, экспертное мнение