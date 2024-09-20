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"Без промедлений". На Западе призвали ВСУ срочно покинуть юг Донбасса
"Без промедлений". На Западе призвали ВСУ срочно покинуть юг Донбасса - 20.09.2024, ПРАЙМ
"Без промедлений". На Западе призвали ВСУ срочно покинуть юг Донбасса
Вооруженным силам Украины необходимо покинуть территорию на юге Донбасса, призвал в своем блоге на YouTubeбританский военный эксперт Александр Меркурис. | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T16:59+0300
2024-09-20T16:59+0300
2024-09-20T17:57+0300
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины необходимо покинуть территорию на юге Донбасса, призвал в своем блоге на YouTubeбританский военный эксперт Александр Меркурис.Назвав положение подразделений ВСУ на юге Донбасса "катастрофическим", британский эксперт эмоционально заявил, что "украинцы должны понять и признать этот факт (катастрофическое положение – прим. ред.) и вывести свои войска без промедлений".При этом Меркурис сообщил об активном продвижении ВС России западнее освобожденной Красногоровки и в направлении города Курахово. По его прогнозу, российские войска в ближайшее время могут дойти до Кураховского водохранилища.В городе Курахово, который находится на расстоянии около 20 км к западу от Донецка, расположены крупная теплоэлектростанция и водохранилище. В 2022 году в этом городе проживало 18 тыс. человек.
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донбасс, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ДОНБАСС, ВСУ, экспертное мнение
"Без промедлений". На Западе призвали ВСУ срочно покинуть юг Донбасса
Меркурис: ВСУ необходимо в срочном порядке вывести войска из южного Донбасса
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ.
Вооруженным силам Украины необходимо покинуть территорию на юге Донбасса, призвал в своем блоге на YouTube
британский военный эксперт Александр Меркурис.
Назвав положение подразделений ВСУ на юге Донбасса "катастрофическим", британский эксперт эмоционально заявил, что "украинцы должны понять и признать этот факт (катастрофическое положение – прим. ред.) и вывести свои войска без промедлений".
При этом Меркурис сообщил об активном продвижении ВС России западнее освобожденной Красногоровки и в направлении города Курахово. По его прогнозу, российские войска в ближайшее время могут дойти до Кураховского водохранилища.
В Верховной раде назвали сговором сокрытие катастрофической ситуации в ВСУ
В городе Курахово, который находится на расстоянии около 20 км к западу от Донецка, расположены крупная теплоэлектростанция и водохранилище. В 2022 году в этом городе проживало 18 тыс. человек.