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"Без промедлений". На Западе призвали ВСУ срочно покинуть юг Донбасса - 20.09.2024, ПРАЙМ
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"Без промедлений". На Западе призвали ВСУ срочно покинуть юг Донбасса
"Без промедлений". На Западе призвали ВСУ срочно покинуть юг Донбасса - 20.09.2024, ПРАЙМ
"Без промедлений". На Западе призвали ВСУ срочно покинуть юг Донбасса
Вооруженным силам Украины необходимо покинуть территорию на юге Донбасса, призвал в своем блоге на YouTubeбританский военный эксперт Александр Меркурис. | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T16:59+0300
2024-09-20T17:57+0300
спецоперация на украине
донбасс
всу
экспертное мнение
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины необходимо покинуть территорию на юге Донбасса, призвал в своем блоге на YouTubeбританский военный эксперт Александр Меркурис.Назвав положение подразделений ВСУ на юге Донбасса "катастрофическим", британский эксперт эмоционально заявил, что "украинцы должны понять и признать этот факт (катастрофическое положение – прим. ред.) и вывести свои войска без промедлений".При этом Меркурис сообщил об активном продвижении ВС России западнее освобожденной Красногоровки и в направлении города Курахово. По его прогнозу, российские войска в ближайшее время могут дойти до Кураховского водохранилища.В городе Курахово, который находится на расстоянии около 20 км к западу от Донецка, расположены крупная теплоэлектростанция и водохранилище. В 2022 году в этом городе проживало 18 тыс. человек.
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донбасс, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ДОНБАСС, ВСУ, экспертное мнение
16:59 20.09.2024 (обновлено: 17:57 20.09.2024)
 
"Без промедлений". На Западе призвали ВСУ срочно покинуть юг Донбасса

Меркурис: ВСУ необходимо в срочном порядке вывести войска из южного Донбасса

© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины необходимо покинуть территорию на юге Донбасса, призвал в своем блоге на YouTubeбританский военный эксперт Александр Меркурис.
Назвав положение подразделений ВСУ на юге Донбасса "катастрофическим", британский эксперт эмоционально заявил, что "украинцы должны понять и признать этот факт (катастрофическое положение – прим. ред.) и вывести свои войска без промедлений".
При этом Меркурис сообщил об активном продвижении ВС России западнее освобожденной Красногоровки и в направлении города Курахово. По его прогнозу, российские войска в ближайшее время могут дойти до Кураховского водохранилища.
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В городе Курахово, который находится на расстоянии около 20 км к западу от Донецка, расположены крупная теплоэлектростанция и водохранилище. В 2022 году в этом городе проживало 18 тыс. человек.
 
Спецоперация на УкраинеДОНБАССВСУэкспертное мнение
 
 
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