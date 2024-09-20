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"Власти США знают". Американский политолог сделал смелое заявление о СВО - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Власти США знают". Американский политолог сделал смелое заявление о СВО
"Власти США знают". Американский политолог сделал смелое заявление о СВО - 20.09.2024, ПРАЙМ
"Власти США знают". Американский политолог сделал смелое заявление о СВО
Российская Федерация побеждает в украинском конфликте, и в Белом доме это знают. Такое заявление в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom сделал известный... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T17:19+0300
2024-09-20T17:20+0300
спецоперация на украине
вс россии
конфликт
экспертное мнение
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Российская Федерация побеждает в украинском конфликте, и в Белом доме это знают. Такое заявление в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom сделал известный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Россия побеждает, и люди в администрации США наверняка знают это", - отметил профессор.После этого он почеркнул, что в Белом доме "точно понимают, что нет способа повернуть ситуацию вспять"."Я думаю, Путин недвусмысленно дал понять, что рассматривает это (удары вглубь РФ натовскими ракетами – прим. ред.) как объявление войны со стороны Запада и особенно Соединенных Штатов", — заключил Миршаймер.
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вс россии, конфликт, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВС России, конфликт, экспертное мнение
17:19 20.09.2024 (обновлено: 17:20 20.09.2024)
 
"Власти США знают". Американский политолог сделал смелое заявление о СВО

Миршаймер: США понимают, что Россия побеждает в конфликте на Украине

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© NASA . Beboy
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Российская Федерация побеждает в украинском конфликте, и в Белом доме это знают. Такое заявление в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom сделал известный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Россия побеждает, и люди в администрации США наверняка знают это", - отметил профессор.
После этого он почеркнул, что в Белом доме "точно понимают, что нет способа повернуть ситуацию вспять".
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"Я думаю, Путин недвусмысленно дал понять, что рассматривает это (удары вглубь РФ натовскими ракетами – прим. ред.) как объявление войны со стороны Запада и особенно Соединенных Штатов", — заключил Миршаймер.
 
Спецоперация на УкраинеВС Россииконфликтэкспертное мнение
 
 
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