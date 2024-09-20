https://1prime.ru/20240920/svo-851690795.html

"Власти США знают". Американский политолог сделал смелое заявление о СВО

"Власти США знают". Американский политолог сделал смелое заявление о СВО - 20.09.2024, ПРАЙМ

"Власти США знают". Американский политолог сделал смелое заявление о СВО

Российская Федерация побеждает в украинском конфликте, и в Белом доме это знают. Такое заявление в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom сделал известный... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T17:19+0300

2024-09-20T17:19+0300

2024-09-20T17:20+0300

спецоперация на украине

вс россии

конфликт

экспертное мнение

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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Российская Федерация побеждает в украинском конфликте, и в Белом доме это знают. Такое заявление в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom сделал известный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Россия побеждает, и люди в администрации США наверняка знают это", - отметил профессор.После этого он почеркнул, что в Белом доме "точно понимают, что нет способа повернуть ситуацию вспять"."Я думаю, Путин недвусмысленно дал понять, что рассматривает это (удары вглубь РФ натовскими ракетами – прим. ред.) как объявление войны со стороны Запада и особенно Соединенных Штатов", — заключил Миршаймер.

https://1prime.ru/20240918/svo-851648725.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс россии, конфликт, экспертное мнение