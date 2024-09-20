https://1prime.ru/20240920/svo-851690795.html
"Власти США знают". Американский политолог сделал смелое заявление о СВО
"Власти США знают". Американский политолог сделал смелое заявление о СВО - 20.09.2024, ПРАЙМ
"Власти США знают". Американский политолог сделал смелое заявление о СВО
Российская Федерация побеждает в украинском конфликте, и в Белом доме это знают. Такое заявление в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom сделал известный... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T17:19+0300
2024-09-20T17:19+0300
2024-09-20T17:20+0300
спецоперация на украине
вс россии
конфликт
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Российская Федерация побеждает в украинском конфликте, и в Белом доме это знают. Такое заявление в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom сделал известный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Россия побеждает, и люди в администрации США наверняка знают это", - отметил профессор.После этого он почеркнул, что в Белом доме "точно понимают, что нет способа повернуть ситуацию вспять"."Я думаю, Путин недвусмысленно дал понять, что рассматривает это (удары вглубь РФ натовскими ракетами – прим. ред.) как объявление войны со стороны Запада и особенно Соединенных Штатов", — заключил Миршаймер.
https://1prime.ru/20240918/svo-851648725.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bfcdac9e57dabdf2c9f51e1d08d958f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вс россии, конфликт, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВС России, конфликт, экспертное мнение
"Власти США знают". Американский политолог сделал смелое заявление о СВО
Миршаймер: США понимают, что Россия побеждает в конфликте на Украине
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ.
Российская Федерация побеждает в украинском конфликте, и в Белом доме это знают. Такое заявление в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom
сделал известный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Россия побеждает, и люди в администрации США наверняка знают это", - отметил профессор.
После этого он почеркнул, что в Белом доме "точно понимают, что нет способа повернуть ситуацию вспять".
"Рухнет внезапно". В Британии забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"Я думаю, Путин недвусмысленно дал понять, что рассматривает это (удары вглубь РФ натовскими ракетами – прим. ред.) как объявление войны со стороны Запада и особенно Соединенных Штатов", — заключил Миршаймер.