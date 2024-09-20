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"Приговорены". В Киеве сообщили о ЧП на фронте - 20.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Приговорены". В Киеве сообщили о ЧП на фронте
"Приговорены". В Киеве сообщили о ЧП на фронте - 20.09.2024, ПРАЙМ
"Приговорены". В Киеве сообщили о ЧП на фронте
Взятие под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) откроет для ВС России путь в тыл Вооруженным силам Украины в Запорожье. Об этом в беседе с... | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T17:56+0300
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Взятие под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) откроет для ВС России путь в тыл Вооруженным силам Украины в Запорожье. Об этом в беседе с бывшим депутатом Рады Бориславом Березой заявил экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко.Как высказался бывший глава украинского МВД, "если его (Красноармейск – прим. ред.) займут, Селидово и Курахово приговорены, и они открывают дорогу в тыл нашему фронту на Запорожье".Тыл Вооруженных сил Украины в Запорожье, по утверждению экс-министра, окажется под угрозой, поскольку дорога до области проходит через Курахово."Это проблема", — заключил Луценко.По данным советника главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковския, ВС России перерезали подразделениям ВСУ железнодорожное сообщение на Красноармейск. При этом в ГШ Вооруженных сил Украины признали, что Кураховское и Красноармейское направления в настоящий момент остаются наиболее напряженными для украинской армии.
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всу, оценка
Спецоперация на Украине, ВСУ, оценка
17:56 20.09.2024 (обновлено: 17:57 20.09.2024)
 
"Приговорены". В Киеве сообщили о ЧП на фронте

Луценко: взятие Красноармейска откроет России дорогу в тыл ВСУ в Запорожье

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО
Подготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Взятие под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) откроет для ВС России путь в тыл Вооруженным силам Украины в Запорожье. Об этом в беседе с бывшим депутатом Рады Бориславом Березой заявил экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко.
Как высказался бывший глава украинского МВД, "если его (Красноармейск – прим. ред.) займут, Селидово и Курахово приговорены, и они открывают дорогу в тыл нашему фронту на Запорожье".
Тыл Вооруженных сил Украины в Запорожье, по утверждению экс-министра, окажется под угрозой, поскольку дорога до области проходит через Курахово.
"Это проблема", — заключил Луценко.
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В США сделали неутешительный прогноз о поставках оружия ВСУ
17 сентября, 14:57
По данным советника главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковския, ВС России перерезали подразделениям ВСУ железнодорожное сообщение на Красноармейск. При этом в ГШ Вооруженных сил Украины признали, что Кураховское и Красноармейское направления в настоящий момент остаются наиболее напряженными для украинской армии.
 
Спецоперация на УкраинеВСУоценка
 
 
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