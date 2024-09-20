https://1prime.ru/20240920/svo-851694916.html

"Мы заинтересованы". Зеленский снова захотел завершить конфликт

"Мы заинтересованы". Зеленский снова захотел завершить конфликт - 20.09.2024, ПРАЙМ

"Мы заинтересованы". Зеленский снова захотел завершить конфликт

В украинском конфликте нужно поставить точку уже в 2024 году. Такое заявление сделал Владимир Зеленский. | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T21:37+0300

2024-09-20T21:37+0300

2024-09-20T21:38+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

саммит

мир

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg

МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. В украинском конфликте нужно поставить точку уже в 2024 году. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.Его высказывание приводит украинское издание "Страна.ua": "Мы заинтересованы в мире: мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит, который сможет поставить точку".Как заявил на прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин, если Украина решит провести переговоры, Российская Федерация от них не отказывалась, но эти переговоры должны быть основаны на договоренностей, который были зафиксированы в Стамбуле .

https://1prime.ru/20240919/zelenskiy-851671206.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, саммит, мир