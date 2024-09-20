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"Мы заинтересованы". Зеленский снова захотел завершить конфликт - 20.09.2024, ПРАЙМ
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"Мы заинтересованы". Зеленский снова захотел завершить конфликт
"Мы заинтересованы". Зеленский снова захотел завершить конфликт - 20.09.2024, ПРАЙМ
"Мы заинтересованы". Зеленский снова захотел завершить конфликт
В украинском конфликте нужно поставить точку уже в 2024 году. Такое заявление сделал Владимир Зеленский. | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T21:37+0300
2024-09-20T21:38+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
саммит
мир
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. В украинском конфликте нужно поставить точку уже в 2024 году. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.Его высказывание приводит украинское издание "Страна.ua": "Мы заинтересованы в мире: мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит, который сможет поставить точку".Как заявил на прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин, если Украина решит провести переговоры, Российская Федерация от них не отказывалась, но эти переговоры должны быть основаны на договоренностей, который были зафиксированы в Стамбуле .
https://1prime.ru/20240919/zelenskiy-851671206.html
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владимир зеленский, саммит, мир
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, саммит, МИР
21:37 20.09.2024 (обновлено: 21:38 20.09.2024)
 
"Мы заинтересованы". Зеленский снова захотел завершить конфликт

Зеленский заявил о планах поставить в 2024 году точку в конфликте с Россией

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. В украинском конфликте нужно поставить точку уже в 2024 году. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.
Его высказывание приводит украинское издание "Страна.ua": "Мы заинтересованы в мире: мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит, который сможет поставить точку".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
"В эту минуту". В США предупредили Зеленского о серьезной опасности
Вчера, 15:30
Как заявил на прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин, если Украина решит провести переговоры, Российская Федерация от них не отказывалась, но эти переговоры должны быть основаны на договоренностей, который были зафиксированы в Стамбуле .
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийсаммитМИР
 
 
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