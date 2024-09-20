https://1prime.ru/20240920/svo-851694916.html
"Мы заинтересованы". Зеленский снова захотел завершить конфликт
"Мы заинтересованы". Зеленский снова захотел завершить конфликт - 20.09.2024, ПРАЙМ
"Мы заинтересованы". Зеленский снова захотел завершить конфликт
В украинском конфликте нужно поставить точку уже в 2024 году. Такое заявление сделал Владимир Зеленский. | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T21:37+0300
2024-09-20T21:37+0300
2024-09-20T21:38+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
саммит
мир
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. В украинском конфликте нужно поставить точку уже в 2024 году. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.Его высказывание приводит украинское издание "Страна.ua": "Мы заинтересованы в мире: мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит, который сможет поставить точку".Как заявил на прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин, если Украина решит провести переговоры, Российская Федерация от них не отказывалась, но эти переговоры должны быть основаны на договоренностей, который были зафиксированы в Стамбуле .
https://1prime.ru/20240919/zelenskiy-851671206.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_cabcda358b025ca2c619112fff9705c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, саммит, мир
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, саммит, МИР
"Мы заинтересованы". Зеленский снова захотел завершить конфликт
Зеленский заявил о планах поставить в 2024 году точку в конфликте с Россией
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. В украинском конфликте нужно поставить точку уже в 2024 году. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.
Его высказывание приводит украинское издание "Страна.ua"
: "Мы заинтересованы в мире: мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит, который сможет поставить точку".
"В эту минуту". В США предупредили Зеленского о серьезной опасности
Как заявил на прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин, если Украина решит провести переговоры, Российская Федерация от них не отказывалась, но эти переговоры должны быть основаны на договоренностей, который были зафиксированы в Стамбуле .