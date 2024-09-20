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"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на передовой
"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на передовой - 20.09.2024, ПРАЙМ
"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на передовой
Вооруженные силы Украины не могут остановить наступление ВС России в связи с дефицитом ресурсов. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал | 20.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-20T23:34+0300
2024-09-20T23:34+0300
2024-09-20T23:35+0300
спецоперация на украине
вс россии
всу
экспертное мнение
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины не могут остановить наступление ВС России в связи с дефицитом ресурсов. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."То, что происходит сейчас, — это концентрация в шести-семи различных местах, и у Украины нет ни обученной рабочей силы, ни боеприпасов, ни техники, ни боевых средств, чтобы остановить русских", — заявил бывший сотрудник ЦРУ.ВС России продолжают продвигаться вперед, и когда будет освобожден Красноармейск (украинское название — Покровск) - лишь вопрос времени, отметил Джонсон."Россия продвигается все быстрее и быстрее по всему фронту, и это не ограничивается одним городом", — почеркнул экс-аналитик.
https://1prime.ru/20240919/ukraina-851663745.html
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вс россии, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВС России, ВСУ, экспертное мнение
"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на передовой
Джонсон: ВСУ не хватает ресурсов, чтобы остановить наступление ВС РФ
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины не могут остановить наступление ВС России в связи с дефицитом ресурсов. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works
высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"То, что происходит сейчас, — это концентрация в шести-семи различных местах, и у Украины нет ни обученной рабочей силы, ни боеприпасов, ни техники, ни боевых средств, чтобы остановить русских", — заявил бывший сотрудник ЦРУ.
ВС России продолжают продвигаться вперед, и когда будет освобожден Красноармейск (украинское название — Покровск) - лишь вопрос времени, отметил Джонсон.
В США предрекли катастрофу для ВСУ в Курской области
"Россия продвигается все быстрее и быстрее по всему фронту, и это не ограничивается одним городом", — почеркнул экс-аналитик.