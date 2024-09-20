https://1prime.ru/20240920/svo-851696201.html

"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на передовой

"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на передовой - 20.09.2024, ПРАЙМ

"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на передовой

Вооруженные силы Украины не могут остановить наступление ВС России в связи с дефицитом ресурсов. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T23:34+0300

2024-09-20T23:34+0300

2024-09-20T23:35+0300

спецоперация на украине

вс россии

всу

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg

МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины не могут остановить наступление ВС России в связи с дефицитом ресурсов. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."То, что происходит сейчас, — это концентрация в шести-семи различных местах, и у Украины нет ни обученной рабочей силы, ни боеприпасов, ни техники, ни боевых средств, чтобы остановить русских", — заявил бывший сотрудник ЦРУ.ВС России продолжают продвигаться вперед, и когда будет освобожден Красноармейск (украинское название — Покровск) - лишь вопрос времени, отметил Джонсон."Россия продвигается все быстрее и быстрее по всему фронту, и это не ограничивается одним городом", — почеркнул экс-аналитик.

https://1prime.ru/20240919/ukraina-851663745.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс россии, всу, экспертное мнение