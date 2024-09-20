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Юань вырос за неделю на 35 копеек

Юань вырос за неделю на 35 копеек - 20.09.2024, ПРАЙМ

Юань вырос за неделю на 35 копеек

Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" недели на отметке 13,12 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.09.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" недели на отметке 13,12 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 15 копеек, до 13,12 рубля. За неделю юань вырос на 35 копеек. Недельный диапазон колебаний составил 12,77-13,18 рубля.

https://1prime.ru/20240920/yuan-851682732.html

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юань, рост, мосбиржа